Вадик назвал его 'заброшенным': что скрывает имение 'мажора' Тимура Хромаева под Киевом, которое досталось ему от отца

Личность мужа ведущей Маши Ефросининой, финансиста Тимура Хромаева, оказалась в центре внимания общественности после громких заявлений предпринимателя Вадима Буряковского. Избранник Оли Поляковой публично назвал бизнесмена "мажором", который якобы ничего не сделал для достижения карьерных вершин, более того, прошелся по его недвижимости. Тимур Хромаев является владельцем имения в селе Лесники Киевской области, которое, по словам Буряковского, серьезно "запущено".

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Как стало известно OBOZ.UA из данных реестра, муж Маши Ефросининой получил жилье в наследство от своего отца, экс-президента Федерации баскетбола Украины Зураба Хромаева. Общая площадь недвижимости составляет 1247, 2 квадратных метра.

На территории поместья Тимура Хромаева расположен жилой дом с мансардой и крыльцом, подвал, а также большой открытый бассейн. Во дворе посажены разнообразные растения и установлены солнечные панели. Общая территория ограждена забором.

Сравнивая фотографии имения 2019 года, когда оно перешло в собственность Хромаева, и современные можно увидеть, что предприниматель не делал особых изменений в экстерьере. Внешне стены дома выкрашены в бежевый цвет, а двор вымощен светлым покрытием.

Что сказал Буряковский о Хромаеве

В марте муж Оли Поляковой дал резонансное интервью Дмитрию Гордону, где откровенно высказал свое отношение к Тимуру Хромаеву. Вадим Буряковский вспомнил ситуацию, когда случайно обидел финансиста и Машу Ефросинину, поэтому они собрали вещи и просто уехали домой. Предприниматель точно не помнит, что именно сказал супругам, но точно убежден: не вышел за рамки адекватного.

"Видимо, сказал не в том тоне. Ну я не мог ничего такого оскорбительного сказать. Возможно, какой-то повод был. Тимур же из мажоров, а мажорам все тяжело переживать. Чтобы всего достичь, он палец о палец не ударил", – отметил Буряковский.

Прошелся муж Поляковой и по недвижимости Хромаева. Буряковский не стал скрывать, что когда попал в особняк, был шокирован его неухоженным видом.

"Мы праздновали день рождения Маши. Она нас пригласила. Это дом его отца в Лесниках. Я посмотрел, в каком запущенном состоянии находится дом, и был поражен", – отмечал бизнесмен.

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