'Они все проститутки'. Муж Оли Поляковой раскрыл правду о характерах Киркорова, Меладзе и Лепса

Муж украинской певицы Оли Поляковой – бизнесмен Вадим Буряковский – раскрыл, какими на самом деле являются Филипп Киркоров, Константин Меладзе и Григорий Лепс вне объективов камер. По словам бизнесмена, он никак не может назвать их хорошими и порядочными людьми, ведь каждый из них так или иначе проявлял к окружающим высокомерие, более того, неоднократно обманывал.

Кроме того, как поделился Буряковский, поскольку он хорошо знал особенности характеров путинистов Киркорова и Лепса, совсем не был удивлен, что после 24 февраля 2022 года они стали главными рупорами Кремля. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Киркоров – мерзавец, хотя и харизматичный артист. Для него ничего не стоит вытереть о человека ноги. Он будет признаваться в любви, а через пять минут вытрет об тебя ноги", – высказался муж Поляковой.

Не слишком позитивно Вадим Буряковский отозвался и о "молчуне" Константине Меладзе. По словам бизнесмена, композитор является настоящим профессионалом своего дела, но человек далеко не хороший. Он избегал написания песен для Поляковой, несмотря на просьбы товарищей, а в ведении бизнеса часто подводил компаньонов.

"Он не очень хороший человек по поступкам. Я знаю его по делам, связанным с бизнесом, и скольких людей он обманул", – отметил предприниматель.

Гораздо эмоциональнее муж Оли Поляковой был, высказываясь о решении российских знаменитостей поддержать кровавую войну. Хотя такая позиция артистов и не была для бизнесмена удивлением, он испытывает к ним искреннее презрение.

"Они такие в жизни – все проститутки. Киркоров самая яркая, а остальные чуть меньше, но все повторяют за ним. Самый конченый для меня Лепс", – сказал Буряковский.

