MamaRika после увеличения груди выложила фото в купальнике и обратилась к украинским матерям

Украинская певица MamaRika, которая четыре месяца назад сделала себе маммопластику, выложила в соцсеть свое фото в купальнике. Звезда призвала всех женщин полюбить себя.

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Об этом певица написала на своей странице в Instagram. В посте под названием "Любовь к себе что оно такое" MamaRika подчеркнула, что женские комплексы закладывают еще с детства, требуя о нас "слишком много".

MamaRika, которая два года назад родила первенца, в своем Instagram часто дает советы всем мамочкам, как принять свое тело после родов, какие упражнения делать для улучшения фигуры и стоит ли идти на пластику. Однако в последнем посте Настя (настоящее имя певицы) не дает наставлений, она делится своими размышлениями о том, что такое любовь к себе и как ее пробудить.

Как призналась певица, сейчас она находится в одной из самых тяжелых за всю свою жизнь фаз трансформации и принятия себя.

По словам звезды, уровень ее самокритичности "достиг апогея", а причиной стали несколько факторов.

"Начиная с людей, которые с детства требовали от меня слишком много, постоянно указывая на мои ошибки и недостатки, вместо того, чтобы просто похвалить. И заканчивая беременностью и рождением сына, после которых я уже целых 3 года пытаюсь собрать себя как трансформер", – отметив, что апофеозом стали события после 24 февраля 2022 года – начало полномасштабного вторжения.

Однако MamaRika отмечает, что все мамочки – герои, ведь не существует более важной и трудной миссии, чем рождение детей.

MamaRika говорит, что ее работа над собой как физическая, так и моральная идет параллельно друг с другом: "Духовные практики, йога, зал, косметологи, книги и просто "я тебя люблю в зеркало" – идет в комплексе. Потому что мне кажется, только так следует подходить к этой проблеме. И в бесконечных самокопаниях наступит ли день когда-нибудь, когда я успокоюсь и скажу себе: "Я люблю тебя со всем твоим дерьмом и без него, всякой люблю! Отстань уже от себя, и просто живи!"

Подписчики звезды поддерживают ее в многочисленных комментариях. "Классно, что вы подняли эту тему и говорите об этом честно! Думаю это уже большой шаг!", "Я тоже после родов двойни, никак не могу привыкнуть к своему телу", "Выглядишь просто потрясающе, очень красивая женская фигура", "Мамулька, ты для нас при любых обстоятельствах идеальна", – подчеркивают поклонники артистки.

Ранее OBOZ.UA писал, почему MamaRika решилась на маммопластику.

OBOZ.UA также показал первое фото певицы после увеличения груди.

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