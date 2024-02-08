'У меня был пышный третий размер': MamaRika призналась, почему решилась на маммопластику. Фото до и после

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова), которая неделю назад увеличила грудь, поделилась с подписчиками, почему решилась на маммопластику, если раньше не чувствовала дискомфорта из-за размера. Как выяснилось, артистка начала комплексовать уже после рождения сына, когда ее фигура претерпела изменения.

Поклонники звезды еще с тех пор, когда она выступала под сценическим именем Эрика, помнят, что у певицы были немаленькие формы, поэтому звезда решила расставить все точки над "і" в Instagram. OBOZ.UA решил показать фото MamaRika много лет назад и сейчас.

"Когда-то в далеком прошлом у меня был красивый, пышный, третий размер, но потом я резко похудела, и они куда-то делись. А потом я забеременела и откормила сына ими почти 1,5 года. То, что от них осталось, выглядело очень сомнительно. Ни одна мамочка не даст соврать, что после ГВ грудь вообще не та, что раньше", – рассказала исполнительница.

Она добавила, что фигура перестала ей нравиться, и это "напрягало", потому артистка начала задумываться над пластикой. Знаменитость подчеркнула, что никто из ее окружения на этом не настаивал, а решение она приняла сама и только для собственного удовлетворения.

"Когда ты знаешь, как может быть, то хочешь это вернуть. Собственно, что я и сделала. В жизни я всегда делаю то, что хочу, и мне пофигу, что там скажут другие. Советую и вам взять это себе за правило", – добавила MamaRika.

Сейчас артистка имеет примерно третий размер груди и чувствует себя счастливо насколько, что расплакалась от радости после операции. Еще около месяца певице придется носить корсет, поэтому результат ее фоловеры до сих пор не видели.

Как писал OBOZ.UA, недавно победительница телешоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева также сделала операцию по увеличению груди. Больше о ее восстановлении – читайте здесь.

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