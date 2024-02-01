'Я люблю себя, поэтому пойду к пластическому хирургу'. MamaRika показала первое фото после увеличения груди

Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, более известная под псевдонимом MamaRika, решилась на увеличение груди. Звезда уже сделала маммопластику в одной из киевских клиник и вышла на связь с фанами, показав первые кадры после операции.

Видео дня

Также MamaRika обнародовала на личной странице в Instagram вдохновляющее видео о любви к себе. Она объяснила, что решила прибегнуть к пластической хирургии именно из-за желания стать еще лучшей версией себя. Впрочем, если одни поклонники поняли посыл артистки, то нашлись и скептики, которые пришли к выводу, что знаменитость противоречит сама себе.

"Я люблю себя… Люблю такой, какая есть, люблю разной, радостной и грустной, полной сил и истощенной, с мейком и без. Со всеми своими недостатками, шрамами, которыми я горжусь – они напоминают мне кто я есть, напоминают о рождении сына, о женской силе, которая во мне, которая в каждой из нас, но я готова идти дальше и становиться лучшей версией себя, поэтому пришло время перемен, которые придадут мне уверенности, а это так важно, согласитесь. Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%, и это решение было принято из большой любви к себе, только так и не иначе", – заверила исполнительница.

В видео артистка продемонстрировала, в частности, кадры со своей консультации с врачом и путь в операционную.

Впоследствии в stories MamaRika уже вышла из палаты, где на ее теле было компрессионное белье, чтобы надежно зафиксировать грудь. Артистка находится под пристальным наблюдением медиков, а дальше ее ждет длительный период реабилитации дома.

Певица заметила, что сама еще не видела свою новую грудь, однако ее фолловеры могли взглянуть на результаты операции через бинты.

Как мы уже заметили выше, некоторым фанам слова и действия звезды показались несовместимыми. Дескать, с одной стороны она говорит о любви к себе и принятии себя, а с другой – решает делать пластику.

"Я люблю себя, поэтому пойду к пластическому хирургу", "Это не о любви к себе, но дело ваше", "Любовь к себе – это другое, а пластика – это не любовь, а не восприятие себя. Не думала, что вы такая, как другие, все одинаковые, оказывается", "Так любить или не любить себя? Не понятно, что вы советуете", – оставляют некоторые комментаторы.

Впрочем, стоит заметить, что комментариев со словами поддержки и восторга все же больше. Поклонники считают, что MamaRika поступила правильно, изменив в себе то, что ей хотелось.

Как писал OBOZ.UA ранее, украинская танцовщица Илона Гвоздева также впервые продемонстрировала фанам результаты маммопластики, которую она сделала еще в конце октября этого года. Все это время звезда носила закрытую одежду, ожидая, пока пройдет реабилитационный период и можно будет носить красивое белье. Теперь же 35-летняя красавица решилась показать подписчикам новую грудь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!