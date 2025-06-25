Маленький 'Человек-паук' украинизировал курорт в Болгарии хитом Пивоварова: артист неожиданно отреагировал. Видео

Забавное и трогательное видео с отдыха украинской семьи в Болгарии покорило соцсети и собрало миллионы просмотров. В главной роли – маленький Иван в костюме "Человека-паука", который устроил настоящий праздник украинской музыки прямо в отеле на иностранном курорте.

Видео дня

Песня Артема Пивоварова "Барабан", записанная в дуэте с Klavdia Petrivna, стала саундтреком этой импровизированной культурной инициативы. Видео, которое в TikTok опубликовала мама мальчика – украинка Юлия, сразу вызвало восхищение в сети.

В ролике видно, как Иван, любимый образ которого – "Человек-паук", сначала общается с барменом, который знает лишь несколько украинских слов, а уже через несколько минут вся зона возле бара "оживает" под ритмы украинского хита. Маленький герой подтанцовывает, привлекает внимание гостей и персонала и буквально "украинизирует" пространство вокруг себя.

Юлия в комментарии к видео отметила, что ее сын таким образом решил донести частичку родной культуры даже во время отдыха за рубежом. "Ласковая украинизация от Ивана прошла успешно", – в шутку подписала она кадры.

Неожиданностью стало то, как быстро видео распространилось в TikTok - меньше чем за неделю ролик собрал более 1,5 миллиона просмотров и более 130 тысяч лайков. В комментариях пользователи делились эмоциями, благодарили за популяризацию украинской песни за рубежом.

Но больше всего поразила реакция самого Артема Пивоварова. Увидев ролик, певец не остался в стороне и лично написал комментарий под видео: "Забираю малого в команду". Мама мальчика не растерялась и с юмором ответила: "Уже в пути. Куда держать курс?"

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