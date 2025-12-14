Турменеджер Степана Гиги раскрыл самую большую мечту артиста, которую он не успел воплотить при жизни

Турменеджер народного артиста Украины Степана Гиги, который ушел в мир иной 12 декабря, Роман Слобода раскрыл самую большую мечту певца, которую тот так и не успел реализовать при жизни. По его словам, артист годами жил идеей масштабного концерта на главной арене страны.

Об этом Слобода рассказал в комментарии украинскому медиа, поделившись воспоминаниями о творческих стремлениях Гиги, его отношении к публике и внутренних переживаниях, о которых зрители часто не догадывались. По словам турменеджера, самой большой сценой мечты для Степана Гиги был НСК "Олимпийский".

Отметим, что "Олимпийский" вмещает чуть более 70 тысяч зрителей, а "Дворец спорта" – до 7,5 тысяч мест.

"Он всегда говорил: "Рома, мы с тобой соберем НСК "Олимпийский". И мечтал, я верил в эту его мечту, всегда об этом говорил. Мечтал, чтобы его дети продолжали его творчество. Конечно, они не смогут повторить его путь, но они смогут нести в люди то, что он творил в течение многих лет", – отметил он.

Роман Слобода также отметил, что многие фаны не до конца понимали физическое состояние артиста после концертов. По его словам, Гигу часто воспринимали как отстраненного, хотя на самом деле он стремился к вниманию к людям, но не всегда имел на это силы.

"Всегда смущало, когда люди не понимали и после концерта всегда требовали от него фотографии, какого-то уделенного времени. И оно казалось людям как хамство, что он не выходит к людям. Они не понимали, что ему уже 65 и он так же человек. Каждый день концерты, переезды, 2 часа концерт давать. Это очень тяжело было", – объяснил турменеджер.

Он добавил, что команда сознательно ограничивала общение артиста после выступлений, чтобы сохранить его здоровье.

"Где-то просто забирать или в отель, или в гримерку для того, чтобы его беречь. Мы его берегли до последнего. Когда мы собирали стадионы, это 4-5 тысяч человек и с каждым пофотографироваться нереально, каждому время уделить трудно", – привел пример Слобода.

Справка

В ноябре 2025 года стало известно, что Степан Гига попал в больницу в тяжелом состоянии. Семья и команда не разглашали диагноз артиста. Позже OBOZ.UA узнал об осложнениях на фоне сахарного диабета и ампутации ноги, а в сети ходили слухи о коме, которые близкие певца публично отрицали.

12 декабря 2025 года Степан Гига умер в возрасте 66 лет. В команде артиста сообщили, что прощание с исполнителем состоится в воскресенье 14 декабря в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла во Львове. Церемония начнется в 16:00, в 19:00 будет совершен чин парастаса, а прощание продлится до 23:00.

Чин похорон запланирован на 15 декабря в 14:00 в том же храме. Ориентировочно в 15:00 на площади Рынок состоится общегородское прощание. Степана Гигу похоронят на 75-м поле Лычаковского кладбища, где он и завещал.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о певце Степане Гиге и его семье. Он работал с группами, записывал сольные альбомы и гастролировал как исполнитель, и создал собственную студию звукозаписи, которая сейчас считается одной из лучших в стране.

