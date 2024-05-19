Макс Барских дал полностью украиноязычный концерт и поразил фанатов

В Киеве состоялся концерт "Зорепад. На біс" поп-певца Макса Барских с полностью украиноязычной программой. Артисту удалось собрать во второй раз Дворец спорта (Киев), а это более 10 тысяч человек, среди которых были и украинские звезды шоу-бизнеса, например Оля Полякова с Машей Ефросининой, которые отрывались на мероприятии.

Как сообщает Kontramarka, сервис, через который можно было приобрести билеты на концерт, он нес благотворительный характер, ведь средства планируют направить на нужды украинским военным. Сколько удалось собрать и куда направят финансовую помощь, артист не сообщал.

Во время выступления Барских показал невероятную постановку, над которой работал хореограф Руслан Махов. В частности, к команде присоединился режиссер Алан Бадоев, исполнявший роль креативного продюсера, сообщает MUZVAR. Стоит отметить, что это не первое сотрудничество вокалиста и режиссера – раньше они вместе работали над документальным фильмом "Довга доба", саундтрек к которому написал Барских.

"Спасибо, Киев, спасибо, украинцы, за вашу любовь и тепло. Спасибо за возможность чувствовать себя на сцене Дворца спорта, как дома. Готовимся к следующей встрече", – подписал подборку фотографий с концерта артист на Instagram-странице.

Зрители в зале были без ума от выступления, что видно из опубликованных Максом Барских фотографий. В комментариях они в очередной раз рассказали о своем удовольствии и поблагодарили певца:

"Это было невероятно атмосферно, спасибо!"

"Спасибо, Макс. Концерт на бис был невероятным".

"Ваши выступления и песни – это лекарство для наших раненых и растерзанных душ".

"Наконец-то воплотила мечту с лет 13 – побывала на концерте любимого певца".

Своими эмоциями поделились и подруги: певица Оля Полякова и телеведущая Маша Ефросинина. Первая опубликовала короткое видео с мероприятися в InstaStories.

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