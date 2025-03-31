Бывшая помощница Дэвида Бекхэма, с которой он якобы изменял Виктории, сделала новое заявление об их 'романе': экс-футболист все отрицает

Бывшая помощница экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма – Ребекка Лоос, которая работала с ним в 2003 году, заявила, что никогда не врала о своих четырехмесячных "отношениях" со спортсменом. По словам женщины, звезда якобы использовал момент, когда Виктория Бекхэм была в другом городе, поэтому начал заигрывать с ней и закрутил "роман".

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Она призналась, что считает свое решение раскрыть "всю правду" о знаменитости правильным и смелым поступком. Об этом экс-помощница спортсмена заявила в эфире шоу 60 Minutes Australia, сообщает People.

"По моему мнению, это был очень храбрый поступок – выступить против них. Я всегда говорила правду. Я никогда не преувеличивала, не врала ни о чем. Потому что я выступила против сильнейшей, самой влиятельной пары в медиа, имеющей все деньги мира на лучший пиар, лучших адвокатов. И все, что было на моей стороне – это правда", – отметила женщина.

По словам Ребекки Лоос, во времена работы с Дэвидом Бекхэмом она была тем человеком, которого супруги видели первым утром и последним вечером. Поскольку она очень часто была рядом со спортсменом, "попалась на крючок" и проводила с ним много времени, пока экс-солистка группы Spice Girls была в другом городе.

"Я попалась на крючок, на каждую клишированную фразу, которой он меня "кормил". А через две недели мы были на вечеринке по случаю дня рождения Роналду, и он ушел с этой прекрасной моделью. Это была тяжелая ночь для меня. Я ничего не понимала. А потом начало приходить осознание того, что меня обманули", – заявила Лоос.

Она добавила, что считает опыт "отношений" с Дэвидом Бекхэмом достаточно травматичным. По словам Ребекки Лоос, ей понадобилось немало времени, чтобы оправиться от тех событий.

Следует отметить, что экс-футболист сборной Англии всегда отрицал обвинения в измене. Знаменитость считает подобные упреки бессмысленными.

"Я привык читать много бессмысленных историй о моей личной жизни. Простая правда заключается в том, что я очень счастлив в браке и имею замечательных детей", – отметил звезда.

Напомним, что информация о "романе" экс-футболиста сборной Англии из Лоос просочилась в медиа более 20 лет назад, однако официально инцидент звездные супруги прокомментировали лишь в 2023-м. По словам Виктории Бекхэм, тот период стал действительно переломным для пары, они понимали, что теряют связь друг с другом.

"Это был самый тяжелый период для нас. Раньше нам часто казалось, что мир был против нас, но мы всегда были друг у друга... Но в Испании эта связь казалась разорванной. И это было грустно. Я даже не могу объяснить вам, как это было тяжело, и как это повлияло на меня", – говорила певица.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктория Бекхэм раскрыла секрет крепкого брака с Дэвидом и назвала "редкую вещь", которая их держит вместе более 25 лет.

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