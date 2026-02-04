Любимая певица Путина сожгла мосты с Россией ради Европы

Российская оперная певица Анна Нетребко, которую годами считали одной из культурных фавориток диктатора Владимира Путина, начала процедуру окончательного выхода из российского правового и бизнес-поля. Артистка подала документы на ликвидацию своего индивидуального предпринимательства в Санкт-Петербурге, фактически закрыв последнюю официальную финансовую связь с Российской Федерацией.

Об этом сообщили российские медиа со ссылкой на документы налоговой службы. Заявка на закрытие бизнеса была подана в конце прошлого месяца, а сама процедура ликвидации началась около недели назад.

Индивидуальное предприятие Анны Нетребко было зарегистрировано около пяти лет назад и специализировалось исключительно на деятельности в сфере искусств. В других коммерческих структурах на территории РФ певица официально не числилась ни как собственница, ни как руководительница. Таким образом, закрытие ИП фактически означает полный выход Нетребко из российской юрисдикции.

До полномасштабного вторжения России в Украину оперная дива имела в РФ стабильные и чрезвычайно высокие доходы. Только в 2021 году она заключила два государственных контракта на сумму более 32 миллионов рублей (9,6 млн грн).

Кроме этого, Нетребко регулярно выступала на крупных концертных площадках и частных мероприятиях, где ее гонорары достигали до 6 миллионов рублей за выступление (1,8 млн грн). По данным источников, участие в закрытых корпоративных мероприятиях могло приносить ей до 120 тысяч евро за вечер.

В июле 2017 года Forbes признал Анну Нетребко самой высокооплачиваемой музыканткой России. По оценке издания, ее годовой доход тогда составлял около 7,5 миллиона долларов. В те же годы певица неоднократно появлялась на мероприятиях с участием Путина, получала государственные награды и была его доверенным лицом на президентских выборах 2012 года.

Как полномасштабная война повлияла на заработок Нетребко

Ситуация резко изменилась в 2022 году. После начала полномасштабной войны России против Украины и волны отмен российских артистов в Европе и США Нетребко обнародовала заявление на английском языке, в котором якобы осудила вторжение и подчеркнула, что не имеет близких отношений с президентом РФ. Она также отметила, что является налоговым резидентом Австрии и не получала финансовой поддержки от российских властей.

Несмотря на это, ряд европейских театров еще несколько лет отказывался сотрудничать с певицей, считая ее позицию недостаточно четкой. Впоследствии Нетребко вернулась на ведущие сцены Европы, сосредоточив карьеру за пределами России, куда с 2022 года, по словам ее менеджмента, она не возвращалась.

В то же время гастроли артистки в Европе продолжают вызывать резкую критику со стороны украинской власти и общественности. Последний такой инцидент был в сентябре 2025 года. Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Times публично выразила разочарование из-за выступления Нетребко в Королевском оперном театре в Лондоне. Она подчеркнула, что война идет не только на поле боя, но и в сфере культуры, которую Россия активно использует как инструмент так называемой "мягкой силы".

Параллельно с выступлениями Нетребко в Лондоне, Цюрихе и других городах проходили акции протеста украинских активистов. В открытых письмах и петициях артисты и общественные деятели призывали европейские театры отказаться от сотрудничества с певицей, напоминая о ее прошлой публичной поддержке российской власти, в частности поездке в оккупированный Донецк в 2014 году и пожертвованиях местному театру.

Несмотря на давление, Королевский оперный театр в Лондоне и ряд других европейских площадок не отменили запланированные выступления. Представители театров заявляли, что Нетребко публично осудила вторжение РФ и не выступает в России с 2022 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Нетребко в Румынии поставили на место после скандального выступления в Королевском театре в Лондоне. Добиться отмены музыкального шоу путинистки удалось благодаря совместным усилиям активистов и сотрудникам посольства Украины в Румынии.

