В Лондоне возле Королевского оперного театра начались акции протеста из-за выступления в театре российской оперной певицы Анны Нетребко. Россиянка задействована в главной роли Франчески Тоски в премьере оперы Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке английского режиссера Оливера Мирса.

Как отмечают инициаторы протестов в Campaign for Ukraine, акции будут продолжаться, пока Королевская опера не откажется от выступлений Нетребко. В The Guardian утверждают, что театр, по крайней мере пока, не собирается отказывать российской исполнительнице.

Позиция театра

Королевский театр оперы заявил, что является "домом певцов", и в этом качестве имеет обязанность "представлять лучших исполнителей", к которым он относит и Нетребко. Кроме того, в театре ссылаются на заявление самой россиянки, которая якобы "осудила российское вторжение" в Украину.

Также театр утверждает, что в течение последних двух лет ряд других крупных оперных театров Европы предоставлял возможность российской певице выступать на их сценах.

Генеральный менеджер Нетребко, продюсер Мигель Эстебан заявил, что исполнительница "никогда не выражала поддержки российским сепаратистам" и "осудила войну в трех заявлениях в социальных сетях и двух интервью". Он также напомнил, что Нетребко с 2022 года "не возвращалась в Россию".

Позиция общественности

Королевский театр не прислушался не только к "нескольким десяткам людей", вышедших на протест к стенам лондонской оперы. Ранее против выступления Нетребко в Королевской опере выступили несколько десятков ведущих деятелей искусства, писателей и философов – из разных стран. Они написали открытое письмо театру, требуя отстранить россиянку от исполнения роли в опере в Лондоне.

"У Королевского оперного театра нет никакой порядочности. Как англичанину, мне стыдно, что они предали украинскую нацию, как Иуда, и этим опозорили саму британскую нацию", – цитирует Guardian Стивена Лейси, одного из инициаторов акции протеста.

Более того – протестующие создали петицию против выступления российской певицы. Сейчас под петицией есть более 6 тысяч подписей.

Пока Королевский театр не изменил позицию, известно, что Анна Нетребко будет петь главную партию в опере "Тоска" еще три раза – 15, 18 и 21 сентября. Еще четыре спектакля с участием певицы планируются 15, 18, 20 и 23 декабря этого года в опере Пуччини "Турандот". А на июнь 2026 года в Королевской опере анонсирован ее сольный концерт.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный также решительно осудил это решение Королевского театра оперы и назвал его "актом предательства". Он отметил, что появление Нетребко на всемирно известной сцене Ковент-Гардена является "вызовом" Путина для Британии – ближайшего союзника Украины.

Также "железный генерал" в ответ на заявление театра, что исполнительница "никогда не выражала поддержки российским сепаратистам", напомнил, как Нетребко жертвовала деньги боевикам в оккупированном Донецке, встречалась с их лидерами и позировала с флагами так называемой "Новороссии". Это – не учитывая ее неоднократные встречи с Путиным и государственные награды от него.

