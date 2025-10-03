Путинистку Нетребко в Румынии поставили на место после скандального выступления в Королевском театре

Российскую оперную певицу и сторонницу путинского режима Анну Нетребко "наказали" в Румынии после скандального выступления на сцене Королевского театра в Лондоне. 6 октября должен был состояться концерт артистки в городе Клуж-Напока, однако мероприятие было отменено.

Об этом сообщили на официальной странице Министерства иностранных дел Украины в Facebook. Отмечается, что добиться отмены музыкального шоу путинистки удалось благодаря совместным усилиям активистов и работникам посольства Украины в Румынии.

"6 октября был запланирован ее концерт вместе с Трансильванским филармоническим оркестром, а также присвоение Анне Нетребко звания Почетного доктора Национальной музыкальной академии имени Георге Димы. За публичную поддержку политики России Украина применила против нее санкции", – говорится в посте.

Чтобы не допустить выступления певицы, в дипломатическом представительстве нашей страны постоянно коммуницировали с ректором музыкальной академии, румынскими уездными и государственными институтами, в частности с МИД и Министерством культуры Румынии. Также происходило привлечение представителей гражданского общества.

"Отменив выступление Нетребко, румынская сторона проявила понимание и солидарность с Украиной в контексте противодействия гибридному влиянию России через так называемые "культурно-художественные мероприятия". Пока РФ продолжает свою захватническую и кровавую войну, а ее военные ежедневно совершают военные преступления, международная изоляция должна продолжаться. Культура не может быть инструментом для отбеливания репутации агрессора", – отметили в МИД Украины.

Что известно об Анне Нетребко

В течение длительного времени оперная певица была одной из любимиц Кремля. В 2012 году она стала доверенным лицом диктатора Владимира Путина на "выборах", а в 2014-м финансировала пророссийских боевиков так называемой "ДНР". После начала полномасштабного вторжения исполнительница решила замалчивать террористическую деятельность Кремля.

Из-за такой позиции Нетребко столкнулась с международным давлением, поэтому в одном из интервью якобы осудила войну и попыталась дистанцироваться от российской власти. Однако такие "старания" не принесли положительного результата, ведь в "любимой" России слова певицы трактовали как "предательство", а на Западе – неискреннюю попытку сохранить карьеру. Тогда на международных площадках начали отменять концерты артистки.

Кстати, в этом году в стране-агрессоре Нетребко даже объявили в розыск. Однако причиной стала не ее политическая позиция, а игнорирование решения суда, обязывающего впустить коммунальные службы в квартиру певицы в Санкт-Петербурге.

К сожалению, в 2025 году негативное отношение международного сообщества к Анне Нетребко начало постепенно угасать. Ярким примером этого стал ее концерт в Королевском театре.

Выступление Нетребко в Лондоне

В апреле этого года появилась информация, что российская исполнительница откроет сезон Королевской оперы в Лондоне. Такая новость вызвала довольно бурную реакцию у общества, поэтому несколько сотен человек вышли на акцию протеста перед зданием театра в Лондоне. Активисты держали плакаты и скандировали лозунги в поддержку Украины.

Против выступления Нетребко в роли Франчески Тоски в постановке Джакомо Пуччини "Тоска" в Королевском театре выступили даже ведущие деятели искусства из разных стран. Однако такая реакция общества никак не повлияла на решение оперы и ни один из концертов россиянки не был отменен.

Более того, в ответ на критику Королевский театр заявил, что является "домом певцов" и имеет обязанность представлять "лучших исполнителей", одним из которых считает и Нетребко.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская удивила британцев прямотой и упрекнула из-за выступления Нетребко в Королевской опере.

