Первая леди Украины Елена Зеленская во время интервью для британского издания The Times выразила разочарование тем, что известная оперная певица Анна Нетребко снова появилась на сцене ведущей европейской оперы. Лишь недавно доверенное лицо Путина спела в Королевском оперном театре в Лондоне.

Видео дня

Комментарии первой леди стали отголоском культурного скандала, который уже несколько недель продолжается в Великобритании. И этим сильно поразили журналистку Дженис Тернер.

"Затем я спрашиваю, как Великобритания может помочь Украине, ожидая очередного мягкого дипломатического ответа. Но, выразив искреннюю благодарность за принятие украинских беженцев, военную и экономическую поддержку, она переходит к вопросу, который явно ее возмутил", – поделилась интервьюер впечатлением.

Зеленская не смогла промолчать, когда речь зашла о российской исполнительнице.

"Я была негативно поражена, когда Анну Нетребко снова пригласили выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты и политики выступили против этого решения. Но это все равно произошло", – отметила первая леди.

Она подчеркнула, что война идет не только на физическом фронте, но и в сфере культуры и так называемой "мягкой силы". По ее словам, Россия активно использует искусство, спорт и даже кухню как инструменты влияния на международную аудиторию, поэтому опасно это поддерживать.

"Страна может где-то потерять влияние, но многое выиграть благодаря спорту, дипломатии, даже кухне. Когда люди видят прекрасное выступление с прекрасным голосом, они думают: "Ого, возможно, страна, которая воспитала такого замечательного певца, не такая уж и плохая", – объяснила Зеленская.

Первая леди отметила, что "культурная экспроприация работает". В то же время она подчеркнула: ей скорее грустно за поддержку российской культуры, чем обидно, добавив, что Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказалась от сотрудничества с Нетребко, несмотря на финансовые риски и даже судебный иск исполнительницы.

Протесты в Лондоне против россиян

Елена Зеленская говорила о выступлении Анны Нетребко, которое пришлось на начало сентября. Акции протеста возле Королевского оперного театра инициировала кампания Campaign for Ukraine, которая требовала отказаться от выступлений Нетребко.

Россиянка исполняла главную роль Франчески Тоски в премьере оперы Джакомо Пуччини "Тоска", поставленной режиссером Оливером Мирсом.

Параллельно была запущена петиция, которую по состоянию на 12 сентября подписали более 6 тысяч человек. В открытом письме к Королевской опере десятки ведущих артистов и философов из разных стран призвали отказаться от сотрудничества с Нетребко.

Один из инициаторов акции, Стивен Лейси, заявил: "Как англичанину мне стыдно, что они предали украинскую нацию, как Иуда, и этим опозорили саму британскую нацию".

Позиция театра

В ответ на критику Королевский оперный театр заявил, что является "домом певцов" и имеет обязанность представлять "лучших исполнителей", среди которых таковой считает и Нетребко. Представители театра также напомнили, что артистка якобы публично "осудила российское вторжение" (ради карьеры в Европе, ведь это едва ли не единственный источник заработка).

Менеджер певицы Мигель Эстебан добавил, что Нетребко сделала это в нескольких публичных заявлениях и с 2022 года не возвращалась в Россию. Он подчеркнул, что она "никогда не выражала поддержки сепаратистам".

Несмотря на критику, Королевский оперный театр не отменил ни одного из анонсированных выступлений артистки. Хотя ее сентябрьские концерты уже прошли, впереди новое "развлечение" от россиянки. Следующие ее выступления в Лондоне запланированы с 15 по 23 декабря.

В частности, гастрольный график путинистки расписан также для таких стран: Италия, Швейцария, Франция, Австрия, Германия, Венгрия, Люксембург, Испания.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный также решительно осудил это решение Королевского театра оперы и назвал его "актом предательства". Он отметил, что появление Нетребко на всемирно известной сцене Ковент-Гардена является "вызовом" Путина для Британии – ближайшего союзника Украины.

Также "железный генерал" в ответ на заявление театра, что исполнительница "никогда не выражала поддержки российским сепаратистам", напомнил, как Нетребко жертвовала деньги боевикам в оккупированном Донецке, встречалась с их лидерами и позировала с флагами так называемой Новороссии. И это – не учитывая ее неоднократные встречи с Путиным и государственные награды от него.