Любила гонять на авто и имела 'суперсилу': бывшая помощница Елизаветы II рассказала малоизвестные факты из жизни королевы

Саманта Коэн из Брисбена, бывшая помощница королевы Великобритании Елизаветы II, помогавшая ей более 18 лет, раскрыла малоизвестные факты о монархе. По словам женщины, королевская особа была крайне застенчивой, любила "гонять" на авто, а также легко находила общий язык с подданными.

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В интервью The Times Коэн описала отношения с королевой "уникальными". "Это было очень уважительно, – вспоминает автсралийка. – Не было фаворитов. Я чувствовала – моя работа состоит в том, чтобы сделать ее жизнь как можно легче". В то же время, говорит Саманта, Елизавета "была невероятным боссом".

Гостеприимство и семейная жизнь

В течение почти двух десятилетий Коэн и ее семья путешествовали вместе с монархами. Королева приглашала помощницу на Рождество в Сандрингеме, Норфолк, лето они проводили в Балморале, Шотландия, а Пасху традиционно отмечали в Виндзоре. Ассистентка ежедневно обедала и ужинала с Елизаветой и принцем Филиппом.

В Сандрингеме Ее Величество предоставила молодой семье коттедж. "Мы взяли собаку. Они заставили нас почувствовать себя такими уважаемыми гостями, частью их жизни. Королева была очень хороша и дарила нам всем рождественские подарки, написав открытки от руки", – говорит Саманта.

Застенчивость и жажда "экстрима"

Саманта описывает королеву, как "застенчивого человека", который дорожил частной жизнью и святыней Балморала. "Она хотела быть семейной женщиной [как и королевой]. Для нее это было важно, – говорит женщина. – Ей нравилось принимать всех на лето, распределять комнаты и проверять их самостоятельно". Коэн также вспоминает любовь королевы к скорости за рулем, после чего лица пассажиров казались гораздо бледнее: "Она была смелой. Она быстро ездила на своих авто по Балморалу".

"У нее не было эго"

Прежде всего, рассказывает автсралийка, у королевы "не было эго", несмотря на то, что она была одной из самых известных женщин в мире. "Меня всегда поражало, что в мире знаменитостей, где во дворец приходили самые разные звезды, королева была их антитезой", – объясняет Саманта.

"Она была маэстро. Она понимала, что это ее роль. Она отнеслась к этому очень серьезно и выполнила это в совершенстве. Но она знала, что это отдельно для нее как личности. Она никогда не кичилась, никогда не чувствовала соблазна покрасоваться. Я так любила это в ней, потому что у нее не было эго", – призналась Коэн.

Умела общаться с подданными

В 2011 году 85-летняя Елизавет совершила последнее путешествие к поданным в Австралии. Многие местные считали, что это будет их последний шанс увидеть ее. "Она была ошеломлена количеством пришедших людей, – говорит помощница. – Она была приземлена, поэтому могла говорить с людьми о скоте, лошадях и собаках, и так же комфортно выступала в парламенте. Она интересовалась всеми сферами жизни и слушала, действительно слушала. Это была ее суперсила".

Счастье в мелочах

По словам Коэн, шотландский замок Балморал, где Елизавета провела свои последние дни, сохранил самые теплые воспоминания о ней. Саманта вспомнила ситуацию 2017 года. Тогда она вошла к начальнице, когда Елизавета сидела в гостиной и читала почту.

"О, подожди минутку, там бабочка, надо ее вытащить", – обратилась к помощнице королевская особа. "На книге сидела бабочка – она встала, подняла ее, и она улетела. Потом я поймала ее, и она вылетела у меня из рук. Это было весело, она смеялась, я смеялась, в конце концов она поймала его, мы открыли окно, выпустили бабочку, и она сказала: "Да, на чем мы остановились?". Она была так радостная. Мы просто развлекались", – поделилась Коэн.

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