Кейт Миддлтон вышла к подданным после химиотерапии: как рак изменил принцессу. Фото

Впервые после завершения химиотерапии представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон вышла к подданным. Принцесса Уэльская в сопровождении своего мужа, принца Уильяма посетила город Саутпорт, чтобы поддержать граждан после трагического нападения несовершеннолетнего с ножом на детей из летнего клуба.

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Как сообщает Harper's Bazaar, в Кенсингтонском дворце заявили, что Их Высочество имело целью поддержать местных после инцидента 29 июля. Они хотели лично увидеть, как жители населённого пункта объединились во время восстановления города.

В первый публичный выход после завершения химиотерапии Кейт Миддлтон встретилась с пожарными, работниками скорой помощи и полицейскими службами Саутпорта. Представители Кенсингтонского дворца пообщались с людьми, чтобы узнать, как они пережили трагическое событие. Кроме того, принц и принцесса Уэльские лично посетили семьи, потерявшие детей в результате нападения.

Несмотря на длительный перерыв в публичной жизни, Кейт Миддлтон не изменила свои стилевые привычки. Ее Высочество вышло к подданным в сдержанном бордовом платье в горошек с бантом. Осеннего настроения принцесса Уэльская добавила с помощью шоколадного пальто.

Со своей стороны принц Уильям предпочел образ, оттенки которого перекликались с нарядом жены. Старший сын Чарльза III вышел на публику в сером костюме и бордовом свитере, который надел поверх белой рубашки.

Несмотря на борьбу с онкологическими заболеваниями, внешность Кейт Миддлтон почти не изменилась. На ее лице можно заметить несколько новых морщин, однако принцесса Уэльская до сих пор выглядит великолепно.

Напомним, Кейт Миддлтон почти полностью исчезла из публичного пространства после Рождества. В Кенсингтонском дворце сообщили, что Ее Высочество должно перенести операцию на брюшной полости, поэтому отстранилось от работы. Однако 22 марта принцесса Уэльская вышла в сеть и официально заявила, что ей диагностировали рак.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что больную раком Кейт Миддлтон впервые за долгое время сфотографировали. Принцесса встретилась с онкобольной Лиз Гаттон в Виндзоре.

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