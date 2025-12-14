'Лучшая песня этого года'. Артем Котенко спел в дуэте с победительницей Детского Евровидения 2025 и поразил сеть. Видео

В сети активно обсуждают видео совместного выступления украинца Артема Котенко (представителя Украины на Детском Евровидении 2024) и победительницы Детского Евровидения 2025 – французской певицы Лу Делез. Подростки вместе исполнили песню Ce monde, с которой представительница Франции одержала победу на конкурсе.

Видео дня

Запись дуэта появилась в Instagram 11-летней певицы и быстро привлекла внимание международной аудитории. Совместное исполнение Ce monde состоялось перед финалом конкурса.

Артем и Лу спели композицию вживую, без сцены и спецэффектов, а украинец показал свои умения французского.

В комментариях под видео зрители из разных стран делились эмоциями:

"Она так смотрит на него, будто влюблена",

"От красоты Артема даже иностранки в шоке",

"Лу, Украина очень любит тебя, Украина очень поддерживает тебя",

"Они замечательные. Моменты соучастия",

"Браво, Лу! Какое счастье, Артем такой милый!"

"Лучшая песня этого года",

"О, Боже, Артем и Лу, вы невероятны!",

"Какой простой, скромный ребенок. Молодец",

"Браво, Лу! Вы просто великолепны!"

Артем Котенко, который представлял Украину на Детском Евровидении 2024, в этом году поехал в Грузию в составе украинской делегации вместе с нынешней представительницей Украины Софией Нерсесян. Конкурс проходил в Тбилиси, где украинская команда участвовала в официальных и внеконкурсных мероприятиях.

Напомним, Детское Евровидение 2025 состоялось 13 декабря в Тбилиси, Грузия. В конкурсе приняли участие представители 18 стран, а голосование охватило 188 стран мира. Победу одержала 11-летняя француженка Лу Делез с песней Ce monde, которая получила 248 баллов от зрителей и национальных жюри. Украина заняла второе место, набрав 177 баллов.

Композиция Ce monde имеет социальный смысл и посвящена темам мира, защиты окружающей среды и объединения людей. Именно эта песня прозвучала в дуэте с Артемом Котенко, что стало одним из самых обсуждаемых моментов после завершения конкурса.

Лу Делез родилась 23 марта 2014 года и происходит из музыкальной семьи. Она снимается в фильмах и сериалах, пишет собственную музыку, играет на фортепиано и гитаре, а в 2023 году получила награду Unifrance за актерскую работу на Каннском кинофестивале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выступила представительница Украины на Детском Евровидении 2025 София Нерсесян. Девушка представляла мощную песни "Мотанка" под номером 6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!