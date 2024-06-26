Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда 'Района Мелроуз'

Звезда телесериала "Район Мелроуз", американская актриса Лиза Ринна, ошеломила поклонников своим появлением на Неделе моды в Париже. Знаменитость отказалась от фирменной прически – прямых уложенных прядей, в пользу гладкого боба.

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Образ Ринны напомнил главную редактора журнала VOGUE Анну Винтур, пишет Daily Mail. Для модного события Лиза нарядила черно-белое платье с глубоким декольте и бриллиантовой застежкой.

Несмотря на то, что 60-летняя актриса покинула актерский состав культового шоу "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз", она не завершила свою карьеру. Звезда продолжила заниматься любимым делом, расширила собственную линейку косметики и продолжает вдохновлять фанатов своими модными решениями.

Недавно Ринна снялась вместе со своей старшей дочерью Далилой Белль Хэмлин в фильме о жизни "Самая злая мама" и попала на обложку Cosmopolitan в начале года. "Вот что так интересно, я бы никогда не подумала, что это произойдет в моей жизни и в моей карьере в 60, – призналась Лиза изданию People в мае. – Но я думаю, что для этого есть причина. Я здесь, чтобы показать людям, что вы можете это сделать. Чтобы не останавливались на 60, чтобы вы могли продолжать".

Но актриса еще не закончила достигать своих целей, поскольку она сообщила, что сейчас ведет собственное телешоу и, подписав контракт с агентством, получила больше возможностей в качестве модели. Самое важное то, что Лиза надеется вдохновить людей следовать своим мечтам в любом возрасте.

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