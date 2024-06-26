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Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда "Района Мелроуз"

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
309
Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда 'Района Мелроуз'

Звезда телесериала "Район Мелроуз", американская актриса Лиза Ринна, ошеломила поклонников своим появлением на Неделе моды в Париже. Знаменитость отказалась от фирменной прически – прямых уложенных прядей, в пользу гладкого боба.

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Образ Ринны напомнил главную редактора журнала VOGUE Анну Винтур, пишет Daily Mail. Для модного события Лиза нарядила черно-белое платье с глубоким декольте и бриллиантовой застежкой.

Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда "Района Мелроуз"

Несмотря на то, что 60-летняя актриса покинула актерский состав культового шоу "Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз", она не завершила свою карьеру. Звезда продолжила заниматься любимым делом, расширила собственную линейку косметики и продолжает вдохновлять фанатов своими модными решениями.

Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда "Района Мелроуз"

Недавно Ринна снялась вместе со своей старшей дочерью Далилой Белль Хэмлин в фильме о жизни "Самая злая мама" и попала на обложку Cosmopolitan в начале года. "Вот что так интересно, я бы никогда не подумала, что это произойдет в моей жизни и в моей карьере в 60, – призналась Лиза изданию People в мае. – Но я думаю, что для этого есть причина. Я здесь, чтобы показать людям, что вы можете это сделать. Чтобы не останавливались на 60, чтобы вы могли продолжать".

Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда "Района Мелроуз"

Но актриса еще не закончила достигать своих целей, поскольку она сообщила, что сейчас ведет собственное телешоу и, подписав контракт с агентством, получила больше возможностей в качестве модели. Самое важное то, что Лиза надеется вдохновить людей следовать своим мечтам в любом возрасте.

Лиза Ринна с открытым декольте ошеломила образом на Неделе моды в Париже: как выглядит 60-летняя звезда "Района Мелроуз"

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