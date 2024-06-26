Женился на бывшей Илоне Маске и покорил сердца зрителей 20 лет назад. Как выглядит сегодня актер 'Реальной любви' Томас Сангстер

34-летний британский актер "Реальной любви" Томас Броди-Сангтер женился на коллеге и бывшей жене миллиардера Илоне Маска Талуле Райли, которая на 4 года старше любимого. Пара решила провести церемонию в деревенском стиле.

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The Sun утверждает, что влюбленные познакомились на съемках минисериала "Пистол" в 2021 году, где Сангтер играл менеджера Малкольма Макларена, а Райли – легенду моды Вивьен Вествуд. Публично еще ни один из них не комментировал свадьбу.

Церемония заключения брака состоялась в средневековой церкви Святого Георгия в деревне Ансти, Англия. Здание построили еще в XII веке.

Томас Сангтер надел на величайший свой праздник смокинг, состоявший из серых брюк в полоску, белой рубашки и жилета и синего длинного пиджака. Невеста, в свою очередь, выбрала более современное белое платье с пышной юбкой. На деревенский стиль указывали только два бантика на лямках.

"Томас шел от дома в церковь, а Талула прибыла в экипаже. Пока они были внутри на церемонии, прибыла еще одна лошадь с белыми розами, вплетенными в гриву. Лошадь была подружкой невесты, и я думаю, что это было сюрпризом. Она выглядела очень счастливо, когда увидела это. На свадьбе была собака с коробкой и лентой на спине, поэтому я думаю, что это был носитель обручальных колец пары", – рассказал случайный зритель на свадьбе.

О своей помолвке пара объявила чуть меньше, чем год назад, – 27 июля 2023 года.

Томас Сангтер покорил зрительские сердца 20 лет назад на съемках романтической комедии "Реальная любовь". Тогда актеру было всего 13 лет. В киноленте он исполнил роль юного Сэма.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда 70-х певица Дениз Нолан вышла замуж за своего жениха Тома Андерсона после 47 лет совместной жизни. На свадьбу знаменитость одела образ в цветах флага Украины.

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