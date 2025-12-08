'Лишь раз намекнула – и меня убрали'. Анжелика Рудницкая раскрыла правду о закрытии 'Территории А' на пике популярности

Телеведущая Анжелика Рудницкая рассказала, что закрытие легендарного хит-парада "Территория А" на пике популярности было политическим решением. Она утверждает, что после попытки откровенно озвучить правду о ситуации ее убрали из всех эфиров, из-за чего некоторое время выступала только за рубежом.

Об этом Анжелика Рудницкая рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также вспомнила, что после закрытия "Территории А" на ICTV быстро появился новый хит-парад, который начал вести Кузьма Скрябин, и некоторое время Рудницкая была обижена, что он не проинформировал ее перед принятием предложения.

"Сейчас мы уже спокойно можем сказать: это была политическая воля, – озвучивает Рудницкая причину закрытия "Территории А". – Но тогда, когда однажды только намекнула об этом, меня сразу убрали со всех эфиров. Помню, дала большое интервью и пожаловалась на ситуацию – после этого меня просто не стало в украинском телепространстве. Некоторое время преимущественно выступала за рубежом. Относительно самой программы – для любого канала абсолютно бессмысленно отказываться от суперпопулярного проекта, который приносит деньги. На ICTV мы работали в формате совместного производства: "Территория А" делала контент, а канал предоставлял эфир. Мы делили рекламное время, и именно благодаря этому доходу существовали".

"А потом нам просто сообщили, что с определенной даты в эфир мы больше не выходим, – вспоминает телеведущая. – Конечно, не хотелось грустно прощаться со зрителями, поэтому продолжали делать жизнерадостные хит-парады до самого конца. И тогда мы получили множество писем от поклонников. Люди писали, что, видимо, я не хочу делать программу, потому что занялась пением. Это было неправдой, поэтому я была вынуждена дать интервью и объяснить, что на самом деле произошло. И обратите внимание: именно на этом же канале вскоре появился теперь уже ярый российский пропагандист Дмитрий Киселев. На этом же канале начал работать Савик Шустер. Поэтому подумайте, какие решения тогда принимались, почему канал сделал именно так – и почему он до сих пор прекрасно чувствует себя в Украине".

В разговоре с OBOZ.UA Анжелика Рудницкая также рассказала, что на ICTV быстро появился музыкальный хит-парад, который начал вести Кузьма Скрябин. Телеведущая не скрывает, что некоторое время обижалась на коллегу и товарища, который даже не позвонил перед тем, как принять предложение.

"Я думаю, ему просто было страшно, – предполагает Анжелика Рудницкая. – "Территория А" много сделала для Скрябина. Впервые вывела его в эфир как ведущего – это была программа "Территория Данс", всеукраинский телевизионный фестиваль. В день съемок он едва не сорвал процесс: "Какой из меня ведущий? Я не умею. Как это вообще будет?". Отказывался выходить на сцену, но я упрямая. Мы крутили клипы группы в хит-параде множество раз – а это, конечно, тоже добавляло ему популярности".

Телеведущая говорит, что позже им с Андреем удалось поговорить об этом: "Как-то я была у него на дне рождения – он пригласил. Мы сели где-то в уголке, перекинулись несколькими откровенными фразами, насколько это возможно было на шумном праздновании. Он вздохнул: "Ну вот так случилось". Но уже таких близких дружеских отношений, как раньше, не было".

