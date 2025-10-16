Анжелика Рудницкая вспомнила, как украинская молодежь поставила на место Наташу Королеву в Полтаве

Основательница легендарной "Территория А" Анжелика Рудницкая рассказала малоизвестный эпизод из конца 90-х, когда украинская молодежь демонстративно выбрала украинскую музыку вместо российской. Во время концерта в Полтаве фанаты заполнили площадку хит-парада так, что пришлось организовывать второе выступление – тогда как концерт российской певицы Наташи Королевой отменили из-за отсутствия зрителей.

Видео дня

Об этом артистка рассказала в интервью Маричке Падалко. По ее словам, именно тогда стало очевидно, что молодежь стремится к собственному культурному пространству.

"Концерт Наташи Королевой отменить, потому что на нее билеты не раскупили. Мы были реальной альтернативой для молодежи. И это было очень круто. Но это было неприемлемо для некоторых людей, которые помогали "русскому миру" проникать во все щели, которые только можно было", – рассказала Рудницкая.

По словам телеведущей, "Территория А" стала не просто музыкальным проектом, а настоящим культурным феноменом, который формировал вкус поколения. Она подчеркнула, что команда сознательно не пускала российских артистов в эфир, несмотря на многочисленные попытки влияния и большие денежные предложения.

"Было тяжело работать, но демократичность эту мы старались сохранить. Россиян мы не пускали в эфир, это их раздражало. И мы очень часто пересекались на совместных концертах, – отметила певица. – В конце концов, уже ближе к нулевым, в конце 90-х, россияне начали реально приносить и предлагать большие деньги. Было множество таких разговоров. Но мы ни разу на это не согласились, хотя множество раз мы были в ситуации, когда нечем было платить зарплаты".

Телеведущая также вспомнила, что в то время украинские и российские артисты часто выступали на совместных концертах, и представители российского шоу-бизнеса продолжали предлагать распространять свою идеологию на чужой музыкальный рынок. Однако "Территория А" оставалась принципиально независимой.

"В России культура – это идеология. А в Украине культура – это все, что мы хотим создавать, это свобода, я бы так сказала. Хотя, конечно, культура – это политика. Когда говорят о культуре вне политики, это невежество. Потому что культура – это то, что влияет на людей. Культура – это то, что формирует общество", – добавила Рудницкая.

Ранее OBOZ.UA писал, Анжелика Рудницкая рассказала о некрасивом поступке Кузьмы, за который ему пришлось просить прощения. Когда проект "Территория А", который возглавляла артистка, был на пике популярности, его неожиданно убрали из эфира телеканала ICTV, вместо этого начали показывать хит-парад, который вел исполнитель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!