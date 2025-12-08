Землю накрыла магнитная буря "красного уровня": сколько продлится
Магнитная буря "красного уровня" накрыла Землю. 8–10 декабря ожидаются сильные колебания магнитного поля, которые могут повлиять на самочувствие чувствительных людей.
Специалисты советуют метеозависимым, людям с сердечно-сосудистыми проблемами и пожилым людям быть осторожными и соблюдать простые правила здорового образа жизни. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Геомагнитные колебания с К-индексом 5 вызывает мощный солнечный ветер, а прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа.
Что такое магнитные бури и почему они опасны
Магнитное поле Земли защищает планету от солнечного ветра – потока заряженных частиц от Солнца. Во время сильных солнечных вспышек поток частиц усиливается, и Земля испытывает геомагнитную возмущенность, известную как магнитные бури. Мощные колебания особенно влияют на людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями и повышенной эмоциональной чувствительностью.
Симптомы при магнитных бурях
- головная боль и ощущение тяжести в висках;
- повышенная раздражительность и перепады настроения;
- колебания артериального давления;
- нарушения сна, от бессонницы до сонливости;
- ухудшение концентрации и работоспособности.
Кто в группе риска
Метеозависимые люди – это те, чей организм чувствителен к погодным и магнитным колебаниям. К группе риска относятся:
- люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- пациенты с вегетососудистой дистонией;
- лица в периоды гормональной перестройки;
- пожилые люди из-за возрастных изменений сосудов и сердца.
Как пережить магнитную бурю
Специалисты советуют:
- Следить за прогнозами – проверяйте даты и уровень бури, чтобы заранее подготовиться.
- Контролировать артериальное давление – меряйте его чаще и при необходимости принимайте лекарства по назначению врача.
- Поддерживать водный баланс – пейте чистую воду или травяные чаи.
- Избегать переутомления и стресса – ограничьте нагрузки и конфликтные ситуации.
- Следить за питанием – ограничьте жирное и соленое, добавляйте больше овощей, фруктов и легких белковых продуктов.
Соблюдение этих правил поможет минимизировать влияние магнитных бурь на самочувствие и сохранить здоровье в дни геомагнитной активности.
Напомним, самую сильную магнитную бурю, которая по данным астрофизиков, почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.
