Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': сколько продлится

Магнитная буря "красного уровня" накрыла Землю. 8–10 декабря ожидаются сильные колебания магнитного поля, которые могут повлиять на самочувствие чувствительных людей.

Специалисты советуют метеозависимым, людям с сердечно-сосудистыми проблемами и пожилым людям быть осторожными и соблюдать простые правила здорового образа жизни. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Геомагнитные колебания с К-индексом 5 вызывает мощный солнечный ветер, а прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа.

Что такое магнитные бури и почему они опасны

Магнитное поле Земли защищает планету от солнечного ветра – потока заряженных частиц от Солнца. Во время сильных солнечных вспышек поток частиц усиливается, и Земля испытывает геомагнитную возмущенность, известную как магнитные бури. Мощные колебания особенно влияют на людей с гипертонией, сердечно-сосудистыми болезнями и повышенной эмоциональной чувствительностью.

Симптомы при магнитных бурях

головная боль и ощущение тяжести в висках;

повышенная раздражительность и перепады настроения;

колебания артериального давления;

нарушения сна, от бессонницы до сонливости;

ухудшение концентрации и работоспособности.

Кто в группе риска

Метеозависимые люди – это те, чей организм чувствителен к погодным и магнитным колебаниям. К группе риска относятся:

люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пациенты с вегетососудистой дистонией;

лица в периоды гормональной перестройки;

пожилые люди из-за возрастных изменений сосудов и сердца.

Как пережить магнитную бурю

Специалисты советуют:

Следить за прогнозами – проверяйте даты и уровень бури, чтобы заранее подготовиться.

Контролировать артериальное давление – меряйте его чаще и при необходимости принимайте лекарства по назначению врача.

Поддерживать водный баланс – пейте чистую воду или травяные чаи.

Избегать переутомления и стресса – ограничьте нагрузки и конфликтные ситуации.

Следить за питанием – ограничьте жирное и соленое, добавляйте больше овощей, фруктов и легких белковых продуктов.

Соблюдение этих правил поможет минимизировать влияние магнитных бурь на самочувствие и сохранить здоровье в дни геомагнитной активности.

Напомним, самую сильную магнитную бурю, которая по данным астрофизиков, почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

