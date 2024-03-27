Лилия Ребрик устроила первую фотосессию новорожденной дочери: как она выглядит

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, недавно ставшая мамой третьей дочери, устроила новорожденной первую в жизни профессиональную фотосессию. Маленькую Адель одели в разные образы, но ее лицо пока скрывают.

Съемка состоялась в Киеве у того же фотографа, которая ранее уже работала с детьми Лилии Ребрик. Процессом ведущая поделилась в Instagram.

Новорожденную дочь популярной ведущей сначала нарядили в белый образ с цветчатым обручем. Второй костюм Адель был желтого цвета. Ребенок лежал на розовом одеяле, повернутый головой к фотографу.

Последним образом, который показала Лилия Ребрик, стал сине-розовый наряд и такого же оттенка обруч.

Интересно, что в фотосессии приняли участие бабушка и дедушка девушек, муж ведущей Андрей Дикий и их старшие дочери.

Напомним, Адель родилась 15 марта в 18:51. Девочка появилась на свет с весом 3500 г. и ростом 52 см. Лилия Ребрик выписалась из роддома неделю назад. Как прошел этот день для звезды – читайте в материале.

В интервью OBOZ.UA ведущая рассказала, почему с войной оставила квартиру в Киеве, как относится к неожиданным, а порой совсем неуместным комментариям поклонников и когда планирует вселиться в дом, который купила с мужем до вторжения РФ.

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