Где твое, там и трое? Многодетная мама Лиля Ребрик раскрыла секрет, как успевает почти все

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, спустя три недели после родов вернувшаяся на работу, ответила на вопрос, как она все успевает. С тремя дочерьми, одна из которых новорожденная, звезда пытается правильно организовать пространство вокруг себя.

После третьих родов Ребрик сразу вышла на связь и начала показывать свои будни с детьми, а с недавних пор и видео с работы. В stories ведущая призналась, что подписчики спрашивают ее, как многодетная мама успевает делать все свои дела.

"А где двое, там и трое?" – спрашивали у артистки фанаты, которые восхищаются ее трудолюбием и позитивом.

Однако звезда заверила, что все не так просто, как кажется на экране. Уделять внимание трем дочерям, одна из которых совсем маленькая, сложнее, чем совмещать работу с воспитанием двух старших детей.

"Трое – это не двое. И здесь самый распространенный вопрос от вас: как вы все успеваете? Мой ответ прост. Главное – правильно организовать рабочее пространство вокруг себя. Это касается всего. Можно обзавестись полезными гаджетами, которые будут экономить ваше время и облегчать бытовые дела", – сказала знаменитость.

Напомним, у супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого 15 марта родилась третья дочь. Девочку назвали Аделина. После родов ведущая обновила цвет волос и похвасталась видео в новом образе.

Маленькой Адель уже устроили первую профессию, где ее несколько раз переодевали. Съемка состоялась в Киеве у того же фотографа, которая раньше уже работала с детьми Лилии Ребрик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телеведущая продемонстрировала милый фемили-лук на прогулке с детьми. Даже коляска новорожденной Адель вписалась в пастельный стиль.

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