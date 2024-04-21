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Где твое, там и трое? Многодетная мама Лиля Ребрик раскрыла секрет, как успевает почти все

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
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Где твое, там и трое? Многодетная мама Лиля Ребрик раскрыла секрет, как успевает почти все

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, спустя три недели после родов вернувшаяся на работу, ответила на вопрос, как она все успевает. С тремя дочерьми, одна из которых новорожденная, звезда пытается правильно организовать пространство вокруг себя.

После третьих родов Ребрик сразу вышла на связь и начала показывать свои будни с детьми, а с недавних пор и видео с работы. В stories ведущая призналась, что подписчики спрашивают ее, как многодетная мама успевает делать все свои дела.

"А где двое, там и трое?" – спрашивали у артистки фанаты, которые восхищаются ее трудолюбием и позитивом.

Где твое, там и трое? Многодетная мама Лиля Ребрик раскрыла секрет, как успевает почти все

Однако звезда заверила, что все не так просто, как кажется на экране. Уделять внимание трем дочерям, одна из которых совсем маленькая, сложнее, чем совмещать работу с воспитанием двух старших детей.

"Трое – это не двое. И здесь самый распространенный вопрос от вас: как вы все успеваете? Мой ответ прост. Главное – правильно организовать рабочее пространство вокруг себя. Это касается всего. Можно обзавестись полезными гаджетами, которые будут экономить ваше время и облегчать бытовые дела", – сказала знаменитость.

Напомним, у супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого 15 марта родилась третья дочь. Девочку назвали Аделина. После родов ведущая обновила цвет волос и похвасталась видео в новом образе.

Маленькой Адель уже устроили первую профессию, где ее несколько раз переодевали. Съемка состоялась в Киеве у того же фотографа, которая раньше уже работала с детьми Лилии Ребрик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телеведущая продемонстрировала милый фемили-лук на прогулке с детьми. Даже коляска новорожденной Адель вписалась в пастельный стиль.

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