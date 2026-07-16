Лидер O.Torvald Женя Галич впервые признался, почему его списали с военной службы: четыре месяца провел в госпитале

Музыкант и лидер группы O.Torvald Евгений Галич впервые раскрыл причину своего увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Украины. По словам артиста, в настоящее время он имеет статус ветерана из-за проблем со здоровьем.

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Исполнитель не назвал точный диагноз, лишь отметил, что после выполнения последних заданий на фронте провел около четырех месяцев в госпитале. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром".

"К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж получилось, что после наших последних выездов я не смог принимать активное участие в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале. Это было почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований, размышлений и колебаний меня списали", – поделился артист.

Однако, несмотря на увольнение с военной службы, Женя Галич продолжает активно помогать защитникам. Вместе с побратимами из 135-го отдельного батальона территориальной обороны он занимается делами ветеранов, действующих военнослужащих, а также их семей.

В частности, Галич теперь может уделять больше времени творчеству. Как рассказал артист, он работает над сольным альбомом, кроме того, в ближайшем будущем фанаты услышат новые музыкальные работы группы O.Torvald.

Напомним, что Женя Галич пополнил ряды ВСУ весной 2022 года. В составе 135-го батальона он участвовал в боях в Донецкой области, в частности, в обороне Бахмута.

В соцсетях артист время от времени делился подробностями службы. Так, например, Галич показывал, как оттачивал навыки стрельбы из автомата, а в 2023 году напугал фанатов новостью о том, что едва не погиб в ДТП. Они с сослуживцами передвигались на боевой машине, однако что-то пошло не так. В результате аварии автомобиль был серьезно поврежден, а больше всего пострадали крыша и лобовое стекло. Подробностей инцидента исполнитель не раскрыл, лишь указал, что у него "второй день рождения".

Кстати, Женя Галич и раньше лечился в госпитале. В 2024 году лидер O.Torvald рассказывал, что за три года у него "накопилось много болезней", поэтому он пытался улучшить состояние здоровья.

Как ранее писал OBOZ.UA, артист-ветеран Евгений Галич открыл собственный бизнес. Он представил кофейный бренд, идея которого зародилась непосредственно на фронте.

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