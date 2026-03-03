Женя Галич, который служил в ВСУ, открыл собственный бизнес: идея родилась прямо на фронте

Военный и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич открыл собственный бизнес. Артист-ветеран представил кофейный бренд, идея которого зародилась непосредственно на фронте.

Проект запустили около месяца назад. По словам Галича в комментарии "Ближе к звездам", бренд он создал вместе с побратимами-ветеранами, с которыми служил. Отметим, что сейчас кофейная индустрия, а именно ее обжарка, является крайне дорогой сферой.

"Мы его создали с моими побратимами. Это – кофейный бренд, который обжаривает, делает кофе, создает кофе храбрых и поддерживает друг друга. Поскольку кофе был нашим уютом на войне, мы решили сделать кофейный бренд", – рассказал музыкант.

Проект получил название 4BRAVE, его реализовали друзья-ветераны 135-го батальона.

Среди соучредителей – военный Назар Бокий, который в результате атаки вражеского дрона получил ранение, из-за которого потерял обе руки и один глаз.

Справка. Женя Галич – ветеран, рок-музыкант, фронтмен группы O.Torvald, сольный исполнитель, который весной 2022 года присоединился к Вооруженным силам Украины. В составе своего подразделения 135 отдельного батальона, участвовал в боевых задачах, весной 2023 – обороне города Бахмут. Имеет звание – старший лейтенант. Награжден орденом "За мужество" III степени.

