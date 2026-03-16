Леонардо Ди Каприо стал главной звездой дорожки 'Оскара 2026' из-за изменений на лице и 'секретной' спутницы. Фото

Актер Леонардо Ди Каприо типично стал одной из самых обсуждаемых звезд красной дорожки церемонии "Оскар 2026", состоявшейся в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе. Внимание фотографов и гостей привлекли заметные изменения во внешности 51-летнего актера – он отрастил густые небольшие усы, а также его появление на мероприятии вместе с возлюбленной – итальянской моделью Витторией Черетти.

На красной дорожке Ди Каприо появился в классическом черном смокинге от Dior, сообщает Esquire, – бренда, который он часто предпочитает для официальных мероприятий. Образ дополняли белая рубашка, черная бабочка и сдержанные аксессуары, такие как пчелка на лацкане.

Особый имидж

Впрочем, больше всего удивлений публики вызвала новая деталь его внешности – густые усы, с которыми актер ранее почти не появлялся на публике. Изменения во внешности актера, вероятно, связаны с новым кинопроектом.

Сейчас Ди Каприо работает над будущим фильмом "Что происходит ночью", режиссером которого стал Мартин Скорсезе – один из его давних творческих партнеров. В ленте также снимается актриса Дженнифер Лоуренс. По данным источника, новый образ актера может быть частью подготовки к роли в этом фильме.

А вот в этом году Ди Каприо номинировали на премию в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Одна битва за другой", но он так и не получил своего "Оскара". Эту картину считают одним из главных проектов сезона наград, особенно учитывая то, что получила она 13 номинаций и стала "фильмом года".

Пришел на "Оскар 2026" с любимой

Еще одной темой обсуждения на церемонии стало присутствие на мероприятии его возлюбленной – 27-летней итальянской модели Виттории Черетти. Хотя пара не позировала вместе перед фотографами на красной дорожке и несколько избегала компании друг друга, во время самой церемонии они сидели рядом в зале.

Камера показала их во время вступительного монолога ведущего церемонии Конана О'Брайена. Комик пошутил, назвав Ди Каприо "королем мемов", и попросил его изобразить выражение лица, которое подходит к фразе "когда ты с чем-то не согласен". Актер в ответ улыбнулся и сделал забавную гримасу, а Черетти, которая сидела рядом, засмеялась.

Для Ди Каприо появление на "Оскаре" вместе с любимой – достаточно редкое событие. Актер известен тем, что старается максимально оберегать свою личную жизнь от излишней публичности, и поэтому на различные мероприятия за компанию берет маму.

Последний раз он приводил спутницу на церемонию в 2020 году – тогда рядом с ним была актриса Камила Морроне. Еще раньше, в 2005 году, актер посетил "Оскар" вместе с супермоделью Жизель Бюндхен.

О романе с Витторией Черетти впервые заговорили в сентябре 2023 года, когда папарацци сфотографировали пару во время поцелуя в ночном клубе на Ибице. После этого их неоднократно видели вместе на отдыхе, прогулках и светских мероприятиях.

В частности, в 2025 году Ди Каприо взял модель с собой на свадьбу основателя Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес. Пару также фотографировали вместе на яхте во время отдыха в компании бывшего игрока НФЛ Тома Брэди.

Ранее модель и актер уже попадали в неловкую ситуацию во время отдыха на Ибице. На входе в одну из частных вечеринок полиция остановила их для проверки документов. Правоохранители не сразу узнали Ди Каприо, поэтому проверили его документы и обыскали перед тем, как позволить пройти на мероприятие.

Сам актер ранее объяснял, что пытается сохранять баланс между публичностью и приватностью. По словам Ди Каприо, его простая философия заключается в том, чтобы выходить на публику тогда, когда есть новый проект или важное сообщение для зрителей. В остальное время он старается максимально избегать излишнего внимания к своей личной жизни.

