Леонардо Ди Каприо с любимой остановила и обыскала полиция во время вечеринки на Ибице: что случилось

Американский актер Леонардо Ди Каприо попал в неловкую ситуацию во время отдыха на острове Ибица. Звезда с возлюбленной, итальянской моделью Витторией Черетти, хотел попасть на эксклюзивную вечеринку, однако его не узнала полиция, поэтому задержала и обыскала прямо на улице.

Об этом сообщили на сайте таблоида Daily Mail. Издание обнародовало эксклюзивное видео, где можно услышать как женщина, которая, вероятно, является избранницей знаменитости, говорит: "Они сейчас меня обыскивают, полностью". В это время сам звезда "Титаника" показывал содержимое своих карманов испанским правоохранителям.

Как рассказали очевидцы, сперва Леонардо Ди Каприо представился полиции, а затем предъявил документы, удостоверяющие его личность. После проверки знаменитость, Витторию Черетти и других членов их компании впустили на эксклюзивное мероприятие, организованное компанией Patron и испанским актером и певцом Ароном Пайпером на частной вилле.

"Звезды такие же, как и мы. Лео был одним из многих известных гостей на мероприятии, но даже его остановили на входе. Полиция дважды проверила документы Лео, когда он зарегистрировался. Он был вежлив и шутил с ними", – рассказал инсайдер.

Среди других знаменитостей, которые попали на вечеринку, были модель Кендалл Дженнер и близкий друг Ди Каприо, актер Тоби Магуайр. А вот исполнителя Трэвиса Скотта на мероприятие не впустили.

