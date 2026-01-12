'Золотой глобус 2026': критики выбрали лучшие фильмы и сериалы прошлого года. Список победителей

В ночь с 11 на 12 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась 83-я церемония вручения премии "Золотой глобус" – одной из ключевых наград мировой кино- и телеиндустрии. Событие традиционно собрало ведущих актеров, режиссеров и продюсеров года, а результаты голосования продемонстрировали основные тенденции сезона наград.

Видео дня

Церемонию второй раз подряд вела комедиантка и актриса Никки Глейзер. Больше всего номинаций получила лента Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой", тогда как среди телевизионных проектов лидером по количеству упоминаний стал сериал "Белый лотос". Впрочем, финальные результаты оказались более разнообразными – победы распределились между несколькими громкими фильмами и сериалами.

Главные кинопобедители

Лучший драматический фильм – "Гамнет", реж. Хлоя Чжао

– "Гамнет", реж. Хлоя Чжао Лучший фильм (мюзикл или комедия) – "Битва за битвой", реж. Пол Томас Андерсон

– "Битва за битвой", реж. Пол Томас Андерсон Лучший анимационный фильм – "Кейпоп-охотницы на демонов" (Sony Pictures Animation)

– "Кейпоп-охотницы на демонов" (Sony Pictures Animation) Лучший фильм не на английском языке – "Тайный агент" (Бразилия), реж. Клебер Мендонса Фильо

Актерские награды в кино

Лучшая актриса (драма) – Джесси Бакли ("Гамнет")

– Джесси Бакли ("Гамнет") Лучший актер (драма) – Вагнер Моура ("Тайный агент")

– Вагнер Моура ("Тайный агент") Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла")

– Роуз Бирн ("Я бы тебя пнула, если бы могла") Лучший актер (мюзикл или комедия) – Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный")

– Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный") Лучшая актриса второго плана – Теяна Тейлор ("Битва за битвой")

– Теяна Тейлор ("Битва за битвой") Лучший актер второго плана – Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Телевизионные победители

Лучший драматический сериал – "Питт"

– "Питт" Лучший сериал (мюзикл или комедия) – "Киностудия"

– "Киностудия" Лучший мини-сериал или телефильм – "Переходной возраст"

Актерские награды на телевидении

Лучшая актриса (драма) – Рэй Сихорн ("Одна из многих")

– Рэй Сихорн ("Одна из многих") Лучший актер (драма) – Ноа Уайли ("Питт")

– Ноа Уайли ("Питт") Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Джин Смарт ("Хитрости")

– Джин Смарт ("Хитрости") Лучший актер (мюзикл или комедия) – Сет Роген ("Киностудия")

– Сет Роген ("Киностудия") Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса")

– Мишель Уильямс ("Умираю, как хочу секса") Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Стивен Грэм ("Переходной возраст")

– Стивен Грэм ("Переходной возраст") Лучшие актеры второго плана на телевидении – Эрин Догерти и Оуэн Купер ("Переходной возраст")

Другие ключевые награды

Лучшая режиссура – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

– Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой") Лучший сценарий – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")

– Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой") Кинематографические достижения и кассовые сборы – "Грешники", реж. Райан Куглер

– "Грешники", реж. Райан Куглер Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Йоранссон ("Грешники")

– Людвиг Йоранссон ("Грешники") Лучшая песня к фильму – "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов")

– "Golden" ("Кейпоп-охотницы на демонов") Лучший стендап – Рики Джервейс ("Mortality")

– Рики Джервейс ("Mortality") Лучший подкаст – "Good Hang with Amy Poehler"

Ранее OBOZ.UA писал, что "запрещенного" в Украине актера номинировали на премию Гильдии киноактеров США. Шанс побороться за награду он получил за роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос", который убрали из своего перечня многие украинские стриминги именно из-за участия артиста из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!