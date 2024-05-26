Ленни Кравицу – 60! Самые интересные факты об эпатажной рок-звезде, отец которой имеет украинские корни
Известный своей эпатажностью и стилем американский рок-музыкант Ленни Кравиц отмечает день рождения 26 мая. Певцу, увлекающему зрителей всего мира поразительной карьерой, сегодня исполняется 60 лет.
Благодаря уникальному сочетанию рока, фанка, соула и блюза Кравиц зарекомендовал себя как один из самых влиятельных и динамичных артистов своего поколения. От душевного вокала до мастерского владения разнообразными инструментами, такими как гитара, барабаны и клавишные, Кравиц постоянно расширял границы музыки и выводил на первый план свое собственное художественное видение. В этом материале OBOZ.UA собрал для вас увлекательные факты из жизни Ленни Кравица, которые больше расскажут вам о его молодости, музыкальных достижениях, благотворительности и т.д.
Происхождение
Ленни происходит из разнообразной культурной среды. Он единственный ребенок в семье актрисы Рокси Рокер и продюсера новостей NBC Сая Кравица. Его мать с Багамских островов, а отец имеет украинские корни – дедушка артиста был выходцем из украинской семьи, переехавшей в Нью-Йорк. Прадед Ленни, Леонид Кравец, был коренным киевлянином.
Как Ленни Кравиц начал заниматься музыкой
В возрасте семи лет мальчик увидел выступление The Jacksons и вскоре стал одержим музыкой и игрой на инструментах. Сейчас он умело владеет игрой на нескольких музыкальных инструментах: гитаре, бас-гитаре, барабанах, клавишных и других.
Дебютный альбом
Ленни Кравиц выпустил свой дебютный альбом Let Love Rule в 1989 году. Этот альбом показал его миру как выдающегося рок-музыканта с сочетанием разных музыкальных жанров.
Премии Грэмми
У певца есть четыре награды Грэмми за свой исключительный музыкальный талант.
Опыт на экране
Помимо карьеры певца, Лэнни Кравиц также не раз появлялся на киноэкранах. Ленни снимался в фильме "Голодные игры", "Precious" и телешоу "Empire" и "Star".
Дочь Ленни – актриса Зои Кравиц
Зоя Кравиц, известная своими ролями в фильмах "Большая маленькая ложь" и "Фантастические звери", пошла по стопам отца как артистка. Также девушка снималась в фильмах "Дивергентный сериал", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Люди Икс: Первый класс", "Лего-фильм о Бэтмене".
Сотрудничество с музыкантами
Ленни Кравиц неоднократно сотрудничал с другими известными музыкантами, такими как Мадонна, Aerosmith, Мик Джаггер и Джей Зи. Вместе они создавали запоминающуюся музыку.
Чувство стиля
Ленни Кравиц известен своим выразительным чувством стиля. Его образы часто отражают сочетание винтажной и современной эстетики.
Увлечение фотографией
Ко всем талантам певца стоит еще дописать увлечение фотографией. Ленни Кравиц не раз демонстрировал свое мастерство с фотокамерой, делая потрясающие кадры.
Имеет собственную компанию по дизайну интерьеров
Кравиц увлекается дизайном интерьеров и работал над разными проектами по всему миру. Имеет успешную линию дизайнерской мебели, сочетающую его любовь к дизайну и роскоши.
Имеет признание за благотворительную деятельность
Ленни Кравиц поддерживает разные направления благотворительности. В частности, образование, права человека и сохранение окружающей среды. Кроме того, Ленни восхищен социальной справедливостью. Он использует свою платформу, чтобы выступать против неравенства и способствовать положительным изменениям в обществе.
Ленни Кравиц увлекается мотоциклами
Рок-музыкант является упорным мотоциклистом и имеет коллекцию винтажных и кастомных мотоциклов.
Подытоживая выше упомянутые факты, может утверждать, что Ленни Кравиц – многогранный человек, внесший значительный вклад в музыкальную индустрию. Благодаря уникальному сочетанию рока, соула и фанка он создал особое звучание, которое нашло отклик у поклонников во всем мире.
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