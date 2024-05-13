'Это столь сильное послание!' Иностранцы догадались, что означают огни на фоне выступления Украины на Евровидении 2024

Пока украинцы предполагали, что европейцы не знакомы с реалиями войны и не догадаются, что за огни падают позади Jerry Heil во время выступления Украины на Евровидении 2024, иностранцы знали, что такое фосфорные бомбы. Более того, они сочувствуют украинцам из-за ужасов, которые создает Россия.

На своей Instagram-странице Jerry Heil попыталась наглядно разъяснить один из символизмов номера, который ей и alyona alyona поставила отечественная клипмейкерша, сотрудничающая с голливудскими звездами Таня Муиньо. Девушка к фрагменту с выступления прикрепила видео, снятое во время одной из бомбардировок украинских населенных пунктов.

"Как думаете, что это? Кометы? Фейерверк?" – написала вокалистка, обращаясь к иностранной аудитории.

В комментариях высказались представители разных европейских стран с сочувствием и пониманием:

"Фосфорная бомба, я француженка, но все знают, что это такое. Вы не одни, мои люди здесь поддерживают вас".

"Это единственное выступление, которое имело смысл! Еще какой".

"Мы поняли. Ваше выступление было потрясающим и вы так мощно передали послание. Любовь из Литвы".

"Мы сразу поняли, о чем это. Россия – государство-террорист".

"Я это знал! Это столь сильное послание. Слышно громко и четко!"

Напомним, постановка Jerry Heil и alyona alyona с песней "Teresa & Maria" заняла третье место на Евровидении 2024. Конкурсанткам прогнозировали провал через второе по номеру выступление, которое еще называют "дырой смерти".

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