Ленни Кравиц, который называл себя украинцем, неожиданно засветился в компании россиян в Европе. Видео

Американский рок-музыкант Ленни Кравиц, который ранее публично говорил о своих украинских корнях, неожиданно засветился в компании россиян. 61-летний артист посетил вечеринку родственников солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова – Сергея и Андрея Григорьева-Апполонова младшего – в Париже.

Видео дня

Кадры с частного мероприятия обнародовал один из организаторов на личной странице в Facebook. Андрей Григорьев-Апполонов младший поймал на камеру момент, когда Сергей общался со знаменитостью, и добавил на видео короткую надпись: "А кто у нас тут в гостях?".

Что интересно, когда Ленни Кравиц заметил, что его снимают, несколько раз бросил довольно неоднозначный взгляд в объектив. Однако, похоже, исполнитель совсем не беспокоился о происхождении организаторов частной вечеринки, поэтому спокойно проводил с ними свободное время.

Такой поступок Ленни Кравица стал для украинцев настоящей неожиданностью, ведь ранее артист демонстрировал совсем другую позицию. После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины знаменитость публично стал на сторону нашей Родины и присоединился к онлайн-акции Stand Up For Ukraine, призвав мировое сообщество поддержать беженцев и гуманитарные инициативы.

В 2023 году музыкант сотрудничал с украинским клипмейкером Таню Муиньо. Режиссер сняла для Кравица смелую видеоработу на песню "TK421", о которой он эмоционально высказался в соцсетях: "Соедините двух украинцев, и вот что из этого получится. С любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова".

Кстати, украинцем Ленни Кравиц назвал себя не просто так. Известно, что дедушка артиста со стороны отца был выходцем из украинской семьи, переехавшей в Нью-Йорк. Прадед звезды, Леонид Кравец, был коренным киевлянином.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, из-за родственника звезды "Иванушек International" в скандал попала украинская актриса Ольга Сумская. В своих соцсетях она опубликовала видео, где продефилировала по вымощенной дорожке под кавер Сергея Григорьева-Апполонова на трек Je reviens te chercher. Тогда в сети резко раскритиковали поступок артистки, однако она объяснила: на момент публикации ролика не знала, что использовала версию композиции, созданную россиянином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!