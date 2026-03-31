Будут ли новые правила мобилизации в Украине с 1 апреля: в Минобороны дали ответ

С 1 апреля 2026 года правила мобилизации значительно не изменятся и не перейдут к новому этапу администрирования. В то же время в Министерстве обороны уже подготовили комплексный план трансформации системы мобилизации, которая будет прозрачной и технологичной, прежде всего, это касается реформирования ТЦК.

Детали обещают обнародовать позже. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Он отметил, что после назначения на должность министра обороны Михаил Федоров сразу определил приоритетный план действий, среди ключевых пунктов которого было реформирование ТЦК. С тех пор оборонное ведомство системно реализует эти изменения.

"Реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, а нужен системный комплексный подход. Сегодня мы имеем четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед. Именно поэтому информация, которую распространяют медиа, не соответствует действительности", – пояснил Мойсюк.

План трансформации Минобороны

Заместитель министра обороны добавил, что команда разработала комплексный план трансформации системы, который опирается на Data-driven подход и учитывает тысячи отзывов и сотни часов консультаций с военными, экспертами и профильными учреждениями. Каждое решение оценивается на эффективность перед внедрением.

"Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", – заверил Мойсюк.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил текущую мобилизацию в Украине на 7 из 10, признав, что сейчас процесс пополнения личным составом происходит совсем не справедливо. Он подчеркнул, что мобилизация станет действительно эффективной и справедливой только тогда, когда все украинцы будут выполнять свой долг.

Как писал OBOZ.UA, что несмотря на заявления некоторых народных депутатов, команда сервиса государственных услуг Дія заявила – повесток в сервисе не будет. В Министерстве цифровой трансформации четко отметили, что не работают над этим и не планируют внедрять подобный функционал в будущем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!