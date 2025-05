Ленни Кравицу – 61: как певец гордился своими украинскими корнями и ездил выступать на Родину прадедушки

26 мая американскому певцу Ленни Кравицу исполнилось 61 год. Он давно стал иконой мировой сцены, известный не только своим талантом мультиинструменталиста, но и особой харизмой. Но мало кто знает, что звезда имеет украинские корни, которыми искренне гордится. Прадед Кравица, Леонид Кравец, был уроженцем Киева, а дедушка – украинским евреем, который впоследствии эмигрировал в США.

Несмотря на свою внешность, которую трудно ассоциировать с украинской, Кравиц не только знает о своем происхождении, но и гордится им. Более того, он побывал на Родине своего прадеда и публично заявил, что считает себя частично украинцем. OBOZ.UA расскажет, что о своем патриотизме высказывал певец.

Ленни Кравиц родился в Нью-Йорке в семье актрисы Рокси Рокер и телевизионного продюсера NBC Сеймура Кравица. Его мать происходит с Багамских островов, а отец – из семьи еврейских эмигрантов из Украины. Прадед музыканта, Леонид Кравец, родился в Киеве и вместе с семьей переехал в США, спасаясь от погромов.

Интерес к музыке у Ленни проявился с детства – он барабанил по кастрюлям, учился играть на нескольких инструментах, а впоследствии создал собственный неповторимый стиль, который сочетает рок, соул, фанк, регги и блюз. Его дебютный альбом Let Love Rule (1989) сразу привлек внимание критиков, а популярность закрепила серия успешных пластинок. Музыкант четыре года подряд получал "Грэмми" за лучший мужской рок-вокал.

"Мой дед родился в Киеве": выступление в столице Украины

В июне 2008 года мечта Кравица побывать на исторической Родине осуществилась – он дал концерт в киевском Дворце спорта. На сцене артист открыто поделился с публикой: "Приятно вернуться домой. Я много лет мечтал приехать в Украину. Ведь, хоть я и не похож на украинца, в 1903 году мой дедушка родился именно здесь, в Киеве".

Концерт, который длился более двух часов, стал настоящим подарком для украинских фанов. Музыкант не только исполнил на то время новый альбом It Is Time For A Love Revolution, но и легендарные хиты, меняя гитары, басы и садясь за пианино.

Кравиц и Украина: гастроли, поддержка в войне и сотрудничество с Муиньо

Несмотря на искреннее желание выступать в Украине чаще, планы Кравица неоднократно срывались. В 2012 году концерт в Киеве отменили из-за съемок фильма "Дворецкий". В 2020-м певец должен был снова приехать с новым шоу, однако пандемия COVID-19 разрушила гастрольный график.

После полномасштабного вторжения России Кравиц стал одним из тех, кто поддержал Украину публично. В апреле 2022 года он присоединился к онлайн-акции Stand Up For Ukraine, призвав мировое сообщество поддержать беженцев и гуманитарные инициативы.

В 2023 году Ленни Кравиц снял клип на песню "TK421", который набрал сотни тысяч просмотров уже в первые сутки. Автором видео стала украинский клипмейкер Таня Муиньо. Певец не сдерживал эмоций и написал в Instagram: "Вот что получается, когда объединяешь двух украинцев. Вся любовь и уважение вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова".

Этим постом он еще раз подтвердил: украинские корни – важная часть его идентичности. Более того, в мире часто ошибочно считали Кравица выходцем из русской еврейской семьи. Но он четко очертил свою позицию: "Я никогда не был в Москве. Не знаю, есть ли у меня там родственники. Мой дедушка родился в Киеве и я обязательно туда поеду в рамках своего тура, возможно найду своих родных, не знаю..."

