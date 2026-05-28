Легендарная Лина Костенко дала неоднозначную оценку роману 'Я вижу, вас интересует тьма': как отреагировал автор, который был рядом

Во время презентации новой книги Лины Костенко "Ветер с Марса" 96-летняя поэтесса не обошла современную украинскую литературу. В разговоре об особой чувствительности художников она неожиданно вспомнила роман Иллариона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" – один из главных украинских бестселлеров последних лет. Причем сам писатель-военнослужащий в этот момент сидел рядом с ней.

На вопрос о художниках, способных "предчувствовать" и особенно остро чувствовать мир, Лина Костенко ответила довольно неоднозначно.

"Этим людям не легче от этого. Причем здесь не мистика какая-то. Просто эти люди очень сильно чувствуют, знают и понимают, что делается. Люди же, как правило, не очень вдумываются, а есть определенные люди, которые очень вдумываются во все",– сказала поэтесса.

После этого она вдруг перешла к роману Павлюка: "Некоторым нравится "Тьма". А некоторым очень не нравится "Тьма". Те люди, которым "Тьма" очень не нравится, – те люди слишком много чувствуют и мучаются".

Ее слова прозвучали настолько многозначительно, что не понятно окончательно: это была похвала роману или, наоборот, сдержанная критика его мрачной атмосферы. Сам Илларион Павлюк в этот момент был в зале – и воспринял реплику спокойно, с легкой улыбкой.

Роман "Я бачу, вас цікавить пітьма", опубликованный в 2020 году в "Видавництві Старого Лева", стал настоящим бестселлером украинского книжного рынка. Психологический триллер в свое время попал в короткий список "Книги года BBC" и получил театральную постановку в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой.

Сам Павлюк неоднократно объяснял, что роман – это история о человеческом равнодушии и темноте внутри каждого.

Стоит отметить, что презентация книги "Ветер с Марса" стала одним из самых резонансных культурных событий весны. Лина Костенко читала новые стихи, говорила о войне, украинских военных и призналась, что во время обстрелов держит рядом флешку со своими текстами – "чтобы их нашли, если ракета попадет в дом".

