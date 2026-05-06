Легендарная актриса Джоан Коллинз ошеломила молодым видом в 92 года. Фото звезды 'Династии', которая не колет ботокс и пьет вино

В последние дни легендарная британская актриса Джоан Коллинз посетила несколько публичных мероприятий и каждый раз оказывалась в центре внимания благодаря своему потрясающему внешнему виду. Звезда сериала "Династия" поражала аудиторию стильными образами и особой энергичностью, из-за чего очень сложно сказать, что ей уже 92 года.

Во время каждого выхода в свет знаменитость сопровождал ее муж – 61-летний продюсер Перси Гибсон, который не избегал возможности обнять любимую или обменяться с ней теплыми взглядами. Как сейчас выглядит звезда "Династии" смотрите в материале OBOZ.UA.

30 апреля Джоан Коллинз посетила праздничное мероприятие по случаю открытия сезона розовых вин в магазине M&S Foodhall. Знаменитость нарядилась в нежное платье длины миди, интересной "изюминкой" которого стал вырез на декольте. Образ она дополнила пиджаком в тон, на лацкане которого мерцала объемная брошь в форме бантика, солнцезащитными очками и туфлями на каблуках.

Не менее ярким был и макияж селебрити. Джоан Коллинз подчеркнула взгляд с помощью темных теней, а на губы нанесла розовую помаду. Кончики прядей она подкрутила к лицу, чтобы придать прическе более интересную форму.

5 апреля звезда "Династии" появилась на благотворительном гала-вечере в Лондоне, целью которого был сбор средств для неизлечимо больных детей. Актриса излучала голливудский гламур, выбрав для мероприятия стильный черно-белый костюм.

Акцентов аутфиту Джоан Коллинз добавила с помощью аксессуаров – розы на лацкане жакета, массивных сережек и кольца.

Что интересно, чтобы иметь такой молодой внешний вид, актриса ни в чем себя не ограничивает и даже не пользуется "уколами красоты". В одном из интервью Коллинз признавалась, что никогда не придерживалась жестких диет, но в то же время старается не переедать. Звезда обычно съедает половину блюд, которые лежат в тарелке, но не отказывает себе во вкусностях и любит выпить вина.

"Я вижу, как эти люди пьют зеленые соки, едят капусту и киноа – все это на вкус как резаный картон. Зеленый чай просто отвратителен, это как чернила. Утром я выпиваю большую чашку чая и две чашки настоящего кофе. Мне кажется, что здорового питания стало слишком много", – высказывалась актриса.

Кроме того, Джоан Коллинз не видит никакой необходимости в том, чтобы колоть ботокс. Артистка искренне убеждена, что если человек хорошо себя чувствует, гарантированно будет иметь хороший внешний вид.

"Я не верю в инъекции и подобные вещи. Я никогда не делала ботокс или что-то подобное на своем лице", – рассказывала звезда.

Звезда "Династии" считает, что для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, достаточно регулярно заниматься спортом. Она имеет тренировки до четырех раз в неделю, поэтому об использовании популярного препарата "Оземпик" для похудения никогда даже не задумывалась.

"Я видела слишком много ужасных лиц. Я считаю, что если ты хочешь похудеть, тебе надо немного сократить рацион. Ты же хочешь наслаждаться жизнью. Тебе точно не хочется жить на одном стебле сельдерея", – отметила знаменитость.

