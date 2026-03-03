92-летняя звезда 'Династии' Джоан Коллинз предупредила женщин о популярной процедуре 'красоты', которая искажает лицо

92-летняя британская актриса Джоан Коллинз резко высказалась против популярных инъекций для похудения и косметических процедур с использованием игл. Звезда сериала "Династия" заявила, что никогда не делала ботокс и не планирует экспериментировать с препаратами для уменьшения аппетита вроде "Оземпика".

В интервью Hello! актриса подчеркнула, что считает естественный вид и физическую активность основой хорошей формы даже в почтенном возрасте.

"Я не верю в иглы и все остальное. Мне никогда не кололи ботокс или что-то такое в лицо", – подчеркнула она. Коллинз считает, что чрезмерное увлечение инъекционными процедурами может привести к неестественному виду.

Относительно популярного препарата для снижения веса "Оземпик", который сейчас активно обсуждают в мире шоу-бизнеса, актриса была категоричной.

"Я никогда не мечтала о чем-то подобном. Я видела слишком много ужасных лиц", – отметила она, намекая на побочные эффекты и изменение черт лица.

Джоан Коллинз убеждена, что похудение должно быть результатом умеренности в еде, а не медицинских инъекций: "Я считаю, что, если вы хотите похудеть, то должны сократить потребление пищи. Вы хотите наслаждаться жизнью. Вы не хотите жить на одном сельдерее".

Актриса также поделилась, как она поддерживает свою физическую форму. Знаменитость тренируется до четырех раз в неделю, хотя сейчас выбирает менее изнурительные нагрузки.

"Я считаю, что, если ты чувствуешь себя хорошо, ты хорошо выглядишь", – убеждена Коллинз. Она добавила, что физическая активность является обязательной составляющей ее образа жизни: "Ты не получишь таких ног, если не будешь этого делать!"

