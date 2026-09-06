44-летняя Натали Портман стала мамой в третий раз: почему эту беременность актриса называла особенной

Голливудская актриса Натали Портман в третий раз стала мамой. 44-летняя обладательница "Оскара" родила ребенка от своего возлюбленного, французского музыкального продюсера Танги Дестабля. Для знаменитости это первый общий ребенок с новым партнером и, как она сама признавалась, вероятно, последняя беременность в ее жизни.

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О рождении малыша сообщило издание Page Six, опубликовав фотографии пары во время прогулки по Парижу (посмотреть их можно по ссылке на источник). На снимках Дестабль держит новорожденного ребенка в переноске на груди, а Портман идет рядом и улыбается.

По данным People, ребенок родился в августе. Представители актрисы пока официально не комментировали пополнение в семье.

О третьей беременности Портман стало известно в апреле 2026 года. Тогда актриса рассказала о предстоящем материнстве в интервью.

"Мы с Танги очень рады. Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо", – поделилась знаменитость.

В то же время Портман подчеркнула, что на этот раз воспринимала беременность совсем иначе, чем в молодости. По словам актрисы, с возрастом она научилась лучше понимать свои приоритеты, ценить время, проведенное с близкими, и внимательнее относиться к каждому мгновению.

Особое значение беременности придавало и осознание того, что она может быть последней. Актриса отмечала, что старается максимально наслаждаться этим периодом и проживать его осознанно.

Портман также рассказывала, что чувствовала себя хорошо и поддерживала физическую активность во время беременности: плавала и занималась гиротоникой. Свободное время она проводила со своими старшими детьми в Париже.

Для актрисы это уже третий ребенок. От бывшего мужа, режиссера и хореографа Бенджамина Мильпье, она воспитывает сына Алефа и дочь Амалию. Пара поженилась в 2012 году, однако в 2023-м стало известно об их расставании, а в следующем году развод был официально оформлен.

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