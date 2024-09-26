Леди Гага с женихом умилили поцелуем на красной дорожке. Фото

Американская певица и актриса Леди Гага устроила гламурное свидание со своим женихом Майклом Полански на лондонской премьере ее нового фильма "Джокер: Безумие на двоих". Она также позировала для фотографий со своим партнером по фильму Хоакином Фениксом.

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Актриса вдохновилась своим амплуа Харли Квинн в драматическом красном платье от Celine. Полански был одет в классический черный костюм также от Celine, пишет People.

Длинное платье звезды, касавшееся пола, имело V-образный вырез и плиссированную юбку. Сверху певица надела укороченный жакет с объемными пышными рукавами. Ювелирные аксессуары Tiffany & Co. еще больше украсили ее образ. Гага выбрала брошь Jean Schlumberger от Tiffany Bird on a Rock, кольцо Vigne, браслеты и серьги из платины и 18-каратное желтое золото с бриллиантами Fancy Intense Yellow.

Отдавая дань уважения культовому макияжу своей героини, звезда сделала театральный мейк, состоявший из бирюзовых теней, подводки и слезинки из кристаллов под одним глазом. Чтобы завершить образ, знаменитость накрасила губы красной помадой в тон платья.

Ее прическа также сочеталась с нарядом. Отойдя от ледяного блонда, который она носила на Венецианском кинофестивале раньше этого месяца, Гага выбрала черное каре с рыжим мелированием и короткой челкой.

Напомним, Гага и Полански вместе уже более четырех лет. Впервые звезду с избранником увидели в канун празднования Нового года зимой 2019-го. Тогда инсайдеры сообщали, что "она влюблена в него до безумия". Что известно об избраннике звезды – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Леди Гага в "демоническом" образе посетила премьеру "Джокер: Безумие на двоих": бросалась попкорном и материлась. Подробности – в нашем материале.

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