Бросалась попкорном и материлась: Леди Гага в 'демоническом' образе посетила премьеру 'Джокер: Безумие на двоих'

Американская певица и актриса Леди Гага появилась на первом пресс-показе нового фильма "Джокер: Безумие на двоих", где она сыграла любимую главного героя Харлин Квинзель. Звезда удивила поклонников не только причудливым образом, но и нестандартным поведением, напомнившим ее персонажа.

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Гага бросала в толпу попкорн и нецензурно выразилась: "Наслаждайтесь долбанным шоу". Знаменитость пришла на премьеру в платье, верх которого напоминал жилет-пуховик квадратной формы. Актриса дополнила образ сетчатыми чулками и причудливой прической.

На платформе X Леди Гагу сравнили с "демоном": "Вот что происходит, когда Леди Гага тусуется с Мариной Абрамович. Она тоже похожа на демона". "Она похожа на пещерную женщину и ведьму", – написал второй пользователь. "Она такая талантливая, но такая странная", – отметил другой.

Артистка намекала на свое участие в показах раньше, публикуя загадочные сообщения в Instagram, например "Я готова к своему интервью" и "Не говорите мне, что надевать". Во время одного из показов она рассказала о своей героине, сказав: "Я готова на все ради любви, и она тоже".

Размышляя о своем личном пути, Гага отметила, что "искусство тьмы" сыграло значительную роль в формировании как ее персонажа в фильме, так и в ее творческих поисках в целом: "Тьма исцелила меня". Эта тема повлияла не только на работу актрисы в фильме "Джокер", но и на моду и музыку, пишет Tribune.

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