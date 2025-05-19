Квир-победитель Евровидения 2025 рассекретил свой семейный статус

24-летний контратенор Венской государственной оперы Йоханнес Пич, известный как JJ, открыто признался в отношениях с парнем сразу после своей триумфальной победы на Евровидении 2025. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, певец решил не скрывать свой семейный статус.

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"Я хотел бы, чтобы Евровидение 2026 прошло в Вене. Дело в том, что мой бойфренд проживает около арены проведения шоу, и тогда я смогу просто пройтись, чтобы не ездить далеко", – заявил певец. Это был один из самых эмоциональных моментов вечера, когда квир-артист, не скрывая своей идентичности, говорил о любви и мечте приблизить будущий конкурс к родному дому.

Йоханнес Пич набрал 436 баллов, из которых 258 поступили от жюри, а еще 178 – по результатам зрительского голосования. Это позволило ему обойти сильных конкурентов: Израиль занял второе место с 357 баллами, а Эстония – третье с 356.

На пресс-конференции после финала Йоханнес Пич выглядел растроганным, однако сосредоточенным: "Это абсолютное безумие, мои мечты осуществились. Это что-то невероятное".

Певец стал не только третьим победителем в истории Австрии, но и первым полуфилиппинцем, который получил трофей. Впереди у него – активная фаза музыкальной карьеры. В планах: работа над мини-альбомом, сессии написания песен, интервью и выступления.

В то же время Йоханнес Пич озвучил еще одну идею, которая нашла поддержку среди поклонников: вместе с Кончитой Вурст он хотел бы стать ведущим Евровидения 2026. Это было бы символическое объединение двух голосов, которые сделали историю конкурса – и показали, что искусство не имеет границ.

Окончательное решение по городу-хозяину еще не принято, но австрийский вещатель ORF уже готовится к юбилейному 70-му Евровидению, которое обещает быть не просто грандиозным, а исключительно важным для всей истории конкурса.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы неоднозначно отреагировали на победу Йоханнеса Пича в финале Евровидения 2025. Он вышел на международную арену музыкального соревнования с треком Wasted Love и смог запасть в душу как национальному жюри, так и зрителям, ведь в сумме получил 438 баллов, которые и принесли ему победу.

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