'Квартал 95', 'Дизель шоу' и поздравление Зеленского: что покажут по телевизору на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год 2026, а это значит, что семьи и большие компании друзей соберутся вместе, чтобы встретить один из важнейших зимних праздников. Незаменимым атрибутом гуляний для многих украинцев традиционно станет телевизор, ведь интересные шоу помогут добавить веселого настроения и особой атмосферы.

Видео дня

На этот раз новогодние эфиры поражают своим разнообразием, поскольку каждый телеканал сосредоточил внимание на определенном типе проектов: концертах, юмористических шоу или фильмах. Больше информации о праздничной телепрограмме читайте в материале OBOZ.UA.

1+1 Украина

В 19:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новогоднего концерта "Квартала 95". Зрители увидят большое количество актуальных шуток, а также смогут насладиться выступлениями любимых артистов. Известно, что участие в шоу приняли Ольга Полякова, Ирина Билык, Drevo, а также группы "АНТИТЕЛА" и "Вхід у змінному взутті".

Кроме того, в новогоднюю ночь на телеканале "1+1 Украина" состоится объявление победителей спецвыпуска шоу "Танцы со звездами".

СТБ

31 декабря телеканал решил устроить настоящий марафон сериалов, ведь показал в эфире проекты "Обмежено придатні" и "Спіймати Кайдаша". СТБ будет придерживаться этой тенденции и после новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. 1 января украинцы увидят сериал "К.О.Д." и концерт MONATIK "Так умеешь только ты".

ICTV2

В последний день 2025 года на ICTV2 состоится премьера праздничного выпуска "Дизель шоу". Команда проекта обещает, что концерт будет ярким, смешным и очень душевным. По завершению шоу в эфире состоится показ семейного фильма "Поросенок Бейб".

Суспільне

Перед обращением Зеленского украинцы смогут посмотреть документальный фильм "Щедрик проти "русского міра", что рассказывает о мировых гастролях хора Александра Кошица в период создания Украинской Народной Республики. Интересные ленты не исчезнут из эфира и 1 января. "Суспільне" подготовило для своей аудитории картину "Ярослав Мудрый – тесть Европы".

Новый канал

Новый канал сконцентрировал внимание на том, чтобы подарить зрителям особое праздничное и легкое настроение. В 19:55 начнется трансляция обеих частей анимационной ленты "Холодное сердце", а после поздравления украинского гаранта покажут проект "Рататуй".

ТЕТ

Аудитория телеканала сможет провести 2025 год под фантастический фильм "Аватар", трансляция которого начнется в 20:40. А вот после обращения президента состоится телевизионная премьера "Рождественского ледового шоу с Roxolana", во время которого будут звучать песни Русланы, Monatik, Kazka, Анны Тринчер, Златы Огневич, Tayanna, Monokate, Марии Квитки, группы Molodi, Brykulets, Nicole и Tvorchi.

Где смотреть обращение Владимира Зеленского

Онлайн-трансляция новогоднего поздравления украинского гаранта начнется около 23:40. Речь Владимира Зеленского можно будет увидеть в эфире Национального телемарафона "Единые новости", на телеканалах-участниках, а также на ряде других вещателей, среди которых:

"Суспільне" вместе с региональными филиалами;

"1+1 Украина";

2+2;

НТН;

"Новый канал";

"Эспрессо".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как менялись украинские новогодние телешоу с 1991-го и по сей день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!