Где и когда смотреть поздравление Зеленского на Новый год 2026: названо точное время обращения

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, где он традиционно обратится к украинским гражданам, состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. В своем выступлении он подытожит еще один непростой год для государства и очертит видение и планы на год грядущий.

Онлайн-трансляция обращения будет продолжаться с ?. Речь президента можно будет увидеть в эфире Национального телемарафона "Единые новости", на телеканалах-участниках марафона, а также на ряде других вещателей.

В частности, трансляцию будут осуществлять:

"Суспильне" вместе с региональными филиалами;

телеканалы 1+1 Украина;

2+2;

НТН;

"Новый канал";

"Эспрессо".

Кроме телеэфира, новогоднее обращение к 2025 году будет доступно на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях: YouTube-канал, в Facebook и Telegram-канале Владимира Зеленского и ОПУ.

Позже текстовую версию поздравления обнародуют на официальном сайте главы государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее, во время выступления в парламенте Нидерландов, Зеленский подчеркнул, что Украина находится на этапе наиболее интенсивных и сфокусированных переговоров ради справедливого и длительного мира. Для достижения результата нужна сильная политическая поддержка партнеров, подобная той, что была в начале полномасштабной войны.

