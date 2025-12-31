Где и когда смотреть поздравление Зеленского на Новый год 2026: названо точное время обращения
Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, где он традиционно обратится к украинским гражданам, состоится в ночь с 31 декабря на 1 января. В своем выступлении он подытожит еще один непростой год для государства и очертит видение и планы на год грядущий.
Онлайн-трансляция обращения будет продолжаться с ?. Речь президента можно будет увидеть в эфире Национального телемарафона "Единые новости", на телеканалах-участниках марафона, а также на ряде других вещателей.
Что известно
В частности, трансляцию будут осуществлять:
- "Суспильне" вместе с региональными филиалами;
- телеканалы 1+1 Украина;
- 2+2;
- НТН;
- "Новый канал";
- "Эспрессо".
Кроме телеэфира, новогоднее обращение к 2025 году будет доступно на официальных страницах Офиса президента в социальных сетях: YouTube-канал, в Facebook и Telegram-канале Владимира Зеленского и ОПУ.
Позже текстовую версию поздравления обнародуют на официальном сайте главы государства.
Как писал OBOZ.UA, ранее, во время выступления в парламенте Нидерландов, Зеленский подчеркнул, что Украина находится на этапе наиболее интенсивных и сфокусированных переговоров ради справедливого и длительного мира. Для достижения результата нужна сильная политическая поддержка партнеров, подобная той, что была в начале полномасштабной войны.
