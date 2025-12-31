Как менялись украинские новогодние телешоу с 1991-го и по сей день: от 'оккупации' российскими звездами до полной украинизации

Каждую новогоднюю ночь на украинских телеканалах происходит трансляция различных шоу, основной идеей которых является добавить зрителям праздничного настроения. С момента обретения Украиной независимости и до наших дней концепция эфира кардинально изменилась, ведь мы в конце концов отошли от сильного русификации и начали делать акцент на собственной культуре.

Что не менее важно, сейчас праздничные проекты не сосредоточены исключительно на юморе и попытках создать "идеальную" картинку жизни в нашей стране, зато обращается внимание на важные для общества темы. OBOZ.UA расскажет, как изменились новогодние телешоу с 1991 года и до сих пор.

"Оккупация" российскими звездами

После того, как наша Родина стала независимой, телевидение не было насыщено большим количеством масштабных проектов, однако имело одно важное преимущество – главными звездами были украинцы. В новогодних хит-парадах звучали композиции отечественных артистов и происходило активное развитие индустрии музыки. Однако в конце 1990-х ситуация кардинально изменилась.

Телеэфиры начали заполнять высокобюджетные шоу, продюсеры которых ориентировались на звезд российского шоу-бизнеса. Артисты из РФ будто стали "персонами №1", тогда как украинские деятели культуры постепенно отходили на задний план.

Эту тенденцию можно увидеть по безумно популярному в то время мюзиклу "Вечера на хуторе близ Диканьки". Среди актерского состава проекта было немало граждан Украины, но не обошлось и без россиян Лидии Федосеевой-Шукшиной и Филиппа Киркорова, который сейчас, кстати, всеми силами восхваляет кровавую политику Кремля. Это была попытка создать иллюзию "дружбы народов" в публичном пространстве.

Однако попытки нарисовать эту идеальную картинку происходили за счет унижения украинцев. Проекты были переполнены шароварщиной и восхвалением страны-агрессора.

Среди других украинско-российских новогодних мюзиклов можно выделить: "Приключения Верки Сердючки", "За двумя зайцами" и "Сорочинская ярмарка".

Громкие скандалы и ориентация на юмор

Постепенно новогодние телеэфиры начал заполнять "истерический юмор". В 2012 году Украина столкнулась с экономическими трудностями, но все проекты как один пытались создать иллюзию счастья и отсутствия каких-либо проблем. Лишь несколько каналов попытались продемонстрировать альтернативный контент, но просмотры были мизерными.

А вот в ночь с 31 декабря 2014 на 1 января 2015 года на украинском ТВ разгорелся громкий скандал. Несмотря на начало войны, "Интер" транслировал "Огонек" российского производства, где выступали Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия. Политики назвали такую деятельность канала "издевательством над страной" и даже хотели забрать лицензию. Представители "Интера" же называли подобные обвинения "безосновательными".

Кстати, тогда возмущение украинцев не понравилось и певцам из РФ, чьи выступления показали на телеканале. Кобзон, например, выдал: "Мракобесы эти глупости творят каждый день. Самое страшное не то, что они оскорбляют и запрещают артистов, а то, что от их действий гибнут люди. То, что запретили новогоднее шоу, ну, что ж, запретили и запретили. Я сам отказался от звания Народного артиста Украины и от звания почетного гражданина украинских городов, потому что не хочу. Мне стыдно быть в этой Украине".

Даже путинист Николай Басков, которого никак не касался скандал, назвал эту ситуацию "полным абсурдом".

Полноценная украинизация

После скандала с украинских телеэкранов постепенно начали исчезать лица россиян, а в феврале 2022 года сотрудничество с ними стало полнейшим табу. Все проекты транслируются исключительно на соловьином, а что самое важное, контент стал намного интереснее и многограннее, чем раньше.

Так, например, 28 декабря состоялся благотворительный предновогодний спецвыпуск шоу "Танцы со звездами", который имел слоган "Движение к жизни". Главной целью проекта был сбор средств в поддержку Superhumans Center для эвакуации раненых военных. Заметим, что победителями шоу стали ветеран войны Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин.

Кроме того, во время зимних праздников с экранов звучат известные украинские треки, а некоторые музыкальные шоу проходят в нестандартном формате. В ночь с 31 декабря на 1 января состоится телевизионная премьера "Рождественского ледового шоу", что точно не оставит равнодушными зрителей.

Поэтому, в конце концов отечественные новогодние шоу избавились от любого российского следа, а украинские проекты стремительно развиваются.

