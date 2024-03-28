'Кузьма рулит даже после смерти!' Видео, как Скрябин троллит 'Квартал 95', восхитило сеть

На волне ностальгии по старым шоу и концертам в сети всплыло видео с ныне покойным Кузьмой Скрябиным и звездами юмористического проекта "Квартал 95" 10-летней давности. Речь идет о шоу "Воскресенье с "Кварталом", куда раз в неделю артисты приглашали звездных гостей и веселили зрителей. Во время одного из таких выпусков Андрей Кузьменко потролил почти каждого "кварталовца", а его шутки и сейчас показались украинцам остроумными.

В Instagram, где появилось архивное видео, заметили, что Кузьма даже после смерти продолжает вызывать восторг у народа. Всего за две минуты легендарный певец потролил Евгения Кошевого, Степана Казанина, Юрия Корявченкова (Юзика) и Елену Кварец.

Свою рубрику "Поскрябині історії з Кузьмою Скрябіним" артист начал с шутки, что если бы "Квартал 95" был основан во Львове, то он назывался бы "Студия Степана Бандеры 23".

"Почему 23? Потому что у нас на 23 номере "дурка", – пошутил исполнитель.

Далее он "прошелся" почти по всем собеседникам. Кошевого Скрябин заподозрил в употреблении запрещенных веществ, потому что у него "выпали волосы", а Юзика назвал "слоником", аппетита которого боялся Ален Делон.

Больше всего досталось Степану Казанину, который родом из России. Звезде "Квартала" Андрей Кузьменко предложил "повисеть на груше".

"Всем понятно, что здесь хорошо. После Тамбова и Козылец как Мальдивы. Я слышал, что ты тусовщик, любил повисеть? У меня в Карпатах есть дядя, у которого есть пару груш, где можно нормально повисеть москалю", – пошутил Кузьма.

У Елены Кравец он поинтересовался, имеет ли артистка интимные отношения с Кошевым "по дружбе". Однако она не растерялась и заверила, что даже во время гастролей ее коллега спит в комнате с Казаниным или Юзиком.

"Кузьма рулит даже после смерти, он жил, живет и будет жить", "Кузьма не то, что затролил их тогда, а раз**бал вдребезги", "Самый лучший", "Кузьма – красава", – написали пользователи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети всплыло архивное видео, где певицы Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и Лолита Милявская исполняют украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунаю".

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