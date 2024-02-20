Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и Лолита поют на украинском 'Ой у гаю при Дунаю': в сети сплыло архивное видео

Уже мало кто об этом помнит, но певицы Наташа Королева, Татьяна Овсиенко и Лолита Милявская – украинки. Первые две родились и выросли в Киеве, получили здесь образование и начали делать первые шаги в музыке, а их третья коллега – родом из Мукачево, что на Закарпатье, жила некоторое время во Львове, а затем также перебралась в столицу. Сегодня все трое позиционируют себя "российскими артистками", а полномасштабную войну на родине если не поддерживают, то игнорируют. В сети тем временем всплыло архивное видео, где "украинки" исполняют украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунаю".

Видео стало вирусным в TikTok. Как выяснил OBOZ.UA, оно было записано в далеком 1996 году.

Тогда Королева, Овсиенко и Лолита принимали участие в предвыборном концертном туре артистов в поддержку Бориса Ельцина под названием "Голосуй или проиграешь". Длился он 42 дня, и кроме трех "украинок" к нему также присоединились Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и другие звезды. Их тоже можно увидеть на видео.

Сам ролик снимали после или до концерта в неформальной обстановке. Три певицы родом из Украины мечтательно сидели и вытягивали: "Ой у гаю, при Дунаю соловей щебече, він свою всю пташину до гніздечка кличе. Ох-тьох-тьох і тьох-тьох-тьох. Соловей щебече, він свою всю пташину до гніздечка кличе".

Все трое безупречно знали слова народной песни, так что ни разу не сбились. Интернет-пользовательница, которая и поделилась этим видео, оставила крайне точный комментарий: "1996 год. Когда еще не отшибло память у некоторых "звезд".

Другие зрители тем временем также не жалеют язвительных комментариев. Они констатируют, что им ничуть не жалко, что предательницы сейчас остаются в России.

"Вся российская эстрада – это украинцы… Забывшие, что они украинцы в 2014 году", "Ты посмотри, и челюсть правильная", "Тот, кто отказывается от своих корней, никогда не будет иметь будущего", "Когда еще были людьми", "Хорошо, что им отшибло, мы много не потеряли", "Это пока им инъекции "Спутником" не сделали", "И как будто нормальные люди были! А сейчас, что с этими звездами рашка сделала?! Они там все словно сошли с ума", – оставляют эти и многие другие подобные комментарии пользователи сети.

Напомним, Наташа Королева стала настоящей патриоткой России, а ее муж-стриптизер Тарзан – вообще заядлый путинист и фанат войны. Не так давно певица пробила очередное дно. У запроданки вышел совместный трек с коллегой-путинистом Gazan, в котором экс-киевлянка уверенно утверждает, что она "made in Russia", то есть "изготовлена в России". А для рекламы позорной песни "украинка" в чудаковатом виде станцевала на фоне Кремля.

Лолита тем временем также отовсюду щебечет о своей любви к России, которую считает родиной. Впрочем, зарабатывать кровавые рубли, за которые и продалась певица, выходит крайне плохо. Дело в том, что у Лолиты совсем нет концертов из-за ее участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. Чтобы хоть как-то повлиять на хейтеров, артистка пообещала восстановить храм на оккупированных украинских территориях.

Что касается Татьяны Овсиенко, бывшей солистки группы "Мираж", то она выбрала молчаливую позицию. О войне певица не говорит, но продолжает гастролировать российскими городами и развлекать Z-патриотов. Детальнее о предательнице и том, куда она исчезла, – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что Милявскую хотят оштрафовать в России на 200 тысяч рублей (свыше 85 тысяч гривен). Причина – наличие у артистки израильского паспорта.

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