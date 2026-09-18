"Купил борщ в Варшаве – 5% к украинскости". Потап встал на защиту беженцев после слов Скрипки и выдал нелепую идею об "украинометре"

Артист и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) решил публично встать на защиту беженцев после заявления своего коллеги по цеху Олега Скрипки о том, что украинцы за рубежом "менее украинцы", чем на Родине. Он язвительно отреагировал на позицию лидера группы "Вопли Видоплясова", предложив создать нелепое приложение, которое измеряло бы уровень украинскости.

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Потап не упустил возможности и немного поманипулировать на чувствительной теме. Артист заявил, что, отслеживая процентную долю принадлежности к Украине, женщины, которые вывезли детей за границу, чтобы уберечь их от ужасов войны, начнут чувствовать себя "недоукраинками". Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram.

"Предлагаю Олега Юрьевича не останавливать. Давайте создадим "украинометр", такое приложение. Выезжаешь за границу – минус 20% украинскости, покупаешь борщ в Варшаве – плюс 5% кэшбэка. И какая-то женщина, которая вывезла своих детей подальше от войны, посмотрит на это приложение и поймет, что она недоукраинка. И не дай Бог, если ей в Тбилиси или Риге ответят по-русски, когда она будет покупать кофе, – можно сдавать паспорт", – выдал нелепую идею продюсер.

По мнению Потапа, если так придирчиво измерять уровень украинскости, беженцы рано или поздно поймут, что их дети должны жить не в Украине, а в Канаде, Америке или Европе, где они чувствуют себя "полноценными". В конце видео артист добавил, что сейчас наша Родина переживает демографический коллапс, поэтому украинцы должны объединяться, а не ссориться. Чтобы его слова звучали более убедительно, Потап даже перешел на родной язык, хотя до этого всю речь произносил на русском.

"Послушайте классика, он писал: "Українці за кордоном, українці в Україні, поміж нами перепони, але всі ми жовто-сині" (текст из песни Потапа. – Ред.). Надо быть вместе", – подытожил исполнитель.

Что сказал об беженцах Олег Скрипка

В недавнем интервью фронтмен группы "Вопли Видоплясова" заявил, что часть украинцев, которые покинули территорию родной страны после 24 февраля 2022 года, якобы быстрее интегрируется в русскоязычную среду за рубежом, чем сохраняет украинскую идентичность. По мнению артиста, такие "откаты" связаны не только с определенными привычками, но и с нежеланием менять свои взгляды, а также с историческим влиянием СССР.

"Я изучил ситуацию с украинцами, которые находятся за рубежом. Они меньше украинцы, чем здесь. Потому что там Советский Союз. И все эти грузины, прибалты, белорусы, русские – "все хорошие, все хотят добра". И все говорят по-русски. И там это все такая мешанина", – сказал знаменитость.

Олег Скрипка также отметил: он считает, что Потап и Настя Каменских могут делать ставку именно на русскоязычную аудиторию за рубежом, мол, для них она коммерчески выгоднее.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Потап обозвал известного ведущего "гусем" и предложил Каменских перебирать кости украинских звезд.

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