"Украинцы за рубежом – меньше украинцы, чем здесь". Олег Скрипка высказался о беженцах и Советском Союзе, который до сих пор существует

Певец Олег Скрипка заявил, что часть украинцев, которые после начала полномасштабной войны уехали за границу, там скорее интегрируется в русскоязычную среду, чем сохраняет украинскую идентичность. По мнению музыканта, именно на такую аудиторию за пределами Украины могут ориентироваться Потап и Настя Каменских, которые после выезда за границу продолжили карьеру на русском языке.

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Об этом фронтмен группы "Вопли Видоплясова" рассказал в интервью "Утро дома". Скрипка также прокомментировал тот факт, что после первых месяцев полномасштабного вторжения часть украинцев вновь начала возвращаться к русскому языку.

По словам артиста, такие "откаты" закономерны, однако он связывает их не только с языковыми привычками, но и с нежеланием части людей менять свои взгляды. Скрипка резко отреагировал на аргумент "какая разница?" и подобные оправдания.

"Откаты происходят всегда. Например, мы совершаем какое-то действие: сначала прорыв, потом откат. Так всегда бывает. Когда мы делаем физические упражнения, у нас появляется крепатура. Не через день, а через два. Это нормально. И если люди тупые, они действительно поддаются: "Какая разница?", "Главное, чтобы люди были хорошие" и тому подобное. И ракеты продолжают падать, но люди умнее не становятся", – сказал он.

Музыкант также высказался об украинцах, живущих за рубежом, и связал это с историческим влиянием СССР. Скрипка заявил, что тамтешняя русскоязычная среда, по его мнению, до сих пор сохраняет советские модели восприятия.

"Я изучил ситуацию с украинцами, проживающими за рубежом. Они меньше украинцы, чем здесь. Потому что там Советский Союз. И все эти грузины, прибалты, белорусы, русские – "все хорошие, все хотят добра". И все говорят по-русски. И там это все такая каша", – заявил Скрипка.

Он также объяснил, почему, по его мнению, Потап и Настя Каменских могут делать ставку именно на русскоязычную аудиторию за рубежом. По словам артиста, эта аудитория может быть для них коммерчески выгоднее, чем украинская.

"И это как раз аудитория Потапа и Насти. И они борются за эту аудиторию. И, скорее всего, они посчитали, что эта аудитория для них более выгодна, чем украинская. И я не думаю, что это просто так", – сказал музыкант.

Скрипка добавил, что, по его мнению, после отъезда за границу артисты могут получать там большую поддержку со стороны русскоязычной публики. Он назвал это "Советским Союзом", который, по его словам, продолжает доминировать в такой среде.

"Украинцы здесь их (Потапа и Настю. – Ред.) не приняли. Но примет тот Советский Союз, который доминирует за рубежом. Они в эту аудиторию просто нырнут, как в теплую ванну", – подытожил Олег Скрипка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Скрипка назвал главный "грех" современного украинского общества, от которого необходимо избавиться.

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