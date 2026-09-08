Кум Марии Яремчук рассказал, как живет певица после исчезновения со сцены, и сравнил ее с легендарной Линой Костенко

Народный артист Украины Александр Пономарев публично рассказал о своей куме, певице Марии Яремчук, которая решила положить конец карьере в 2018 году. По словам знаменитости, они видятся не слишком часто из-за его плотного рабочего графика, однако во время таких редких встреч он замечает, что исполнительница не вычеркнула творчество из своей жизни.

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Мария Яремчук до сих пор пишет тексты, которые искренне нравятся Пономареву. Завесу над жизнью кумы после ухода со сцены артист приоткрыл в комментарии проекту "Наодинці з Гламуром".

"Мы виделись полгода назад. Снова увидимся уже через месяц. Послушайте, я гастролирую, не сижу на одном месте, так что не могу просто так приехать. Тем более в тот регион. Как только доберусь туда, сразу встречусь", – сказал знаменитость.

На уточняющий вопрос журналистки: "Планирует ли Мария Яремчук вернуться на сцену?", Пономарев не смог дать четкого ответа. Артист лишь подчеркнул, что сам хотел бы услышать новые творческие работы матери своего крестника, мол, у нее уникальный талант и она пишет тексты, которые напоминают ему произведения легендарной поэтессы Лины Костенко.

"Я очень хотел бы, чтобы она вернулась. Она очень талантлива. Я читал ее тексты. Некоторые тексты по своей глубине даже напоминают мне Лину Костенко. Те, которые она мне показывала сейчас. Я не говорю о песнях, от которых она отказалась, потому что это было для нее слишком легко, как она считала", – поделился исполнитель.

Напомним, что Мария Яремчук в свое время построила успешную певческую карьеру и даже представляла Украину на Евровидении-2014, однако в 2018 году шокировала поклонников неожиданной новостью – решила уйти со сцены. Как объясняла артистка, в определенный период каждый выход к публике стал восприниматься ею как "маленькая смерть", поэтому в конечном итоге она поставила собственное благополучие на первое место.

С того момента Мария Яремчук стала все реже появляться в информационном пространстве. Последнее фото в ее соцсетях появилось в мае 2023 года, однако даже такая отстраненность не "стерла" ее имя из сети. Дело в том, что в 2024 году появилось видео Яремчук с округлившимся животиком, поэтому общественность начала активно обсуждать ее беременность.

О пополнении в семье артистка молчала вплоть до самих родов, а когда уже стала мамой, вышла на связь с эмоциональным постом: "Я здесь, потому что мне надоело. Я жила своей жизнью, никого не трогала. Занималась своими делами, продюсировала кино, ну и стала мамой".

Позже Мария Яремчук дала первое за долгое время интервью, в котором рассказала о своем самочувствии после родов: "Вы же знаете, что невозможно вернуться к привычному ритму в первые месяцы, когда ребенок только что появился на свет. Это совсем другая жизнь, но она, конечно, обрела новый смысл. Это самая большая радость в жизни – дети".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Александр Пономарев и его 19-летний сын Саша приоткрыли завесу над своими отношениями, которые держат в секрете.

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