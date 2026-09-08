Тайна личной жизни Александра Пономарева-старшего и младшего: как выглядят избранницы отца и сына, о которых почти ничего не известно

Певец, а теперь и писатель Александр Пономарев и его 19-летний сын Саша редко говорят о личной жизни, однако недавно оба фактически приоткрыли завесу над своими отношениями. Народный артист Украины на днях впервые публично назвал имя своей возлюбленной – Софии, а его сын появился на публичном мероприятии вместе с девушкой, которую до сих пор не показывал широкой публике.

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Отец и сын вместе пришли на презентацию дебютной книги Александра Пономарева "30 дней: ИИ-человек". Для Саши это было особенное событие: он признался ТСН, что гордится отцом и уже купил его книгу.

Сын Пономарева впервые показал девушку

Похоже, Александр Пономарев-младший унаследовал от отца любовь к приватности. 19-летний парень учится на экономиста во Львовской политехнике и сейчас живет во Львове. Говорит, что пока пытается понять, чем хочет заниматься в будущем.

На презентацию книги он пришел вместе с девушкой. Ее имени Пономарев-младший не раскрыл, объяснив, что они оба не любят лишнего внимания.

"Она очень красивая. Она, как и я, на самом деле избегает камер", – отметил парень.

Несмотря на это, девушка Саши все же попала в объектив. Ее можно увидеть на кадрах с мероприятия рядом с 19-летним Пономаревым. При этом никаких подробностей об их отношениях наследник артиста не раскрывает.

Саша также рассказал об отношениях с Софией – избранницей своего отца. По его словам, они знакомы уже не первый год, а сама женщина в свое время даже частично занималась его воспитанием.

"Я всегда обращаюсь к ней официально, но с любовью, само собой. Очень сильно ее люблю. Она действительно очень классная женщина. Я считаю, что она – отличная пара для моего папы", – рассказал Саша.

Пономарев-старший показал свою возлюбленную Софию

Александр Пономарев на протяжении многих лет предпочитает не выносить личную жизнь на публику. После двух браков – с Еленой Мозговой и Викторией Мартынюк – артист фактически перестал рассказывать о своих романах.

Впрочем, в последние годы стало известно, что сердце певца занято. В начале 2025 года его друг Юрий Горбунов заявил, что у Пономарева есть жена и они вместе уже более 10 лет. Сам артист тогда уточнял, что находится в длительных отношениях, но официально не женат.

Впоследствии в ТСН назвали имя женщины, с которой якобы встречается певец. Речь идет о Софии Новиковой – концертном директоре и пиарщице, которая моложе Пономарева на 17 лет. Она родом из Крыма.

Теперь артист фактически сам подтвердил, что его избранницу зовут София. Во время презентации книги он рассказал, что женщина даже ревновала его к главной героине романа.

"Меня ревновали к героине. Да, моя София меня ревновала. Я даже гуглил, ревнуют ли вообще жены своих мужей к героиням романов. Оказался в неплохой компании. Где-то неделю-полторы мы ссорились, потому что она думала, что я в кого-то влюбился", – рассказал певец.

Особенно красноречиво прозвучало то, что Пономарев несколько раз назвал Софию своей женой. При этом ранее он уверял, что официального брака не заключал. На самой презентации она была рядом с ним и даже позировала для совместных фотографий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Пономарев на редком фото показал своего красавца-сына, который вернулся домой.

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