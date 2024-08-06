Мария Яремчук впервые после родов дала интервью: как выглядит новоиспеченная мама

Певица Мария Яремчук, которая несколько лет назад завершила свою карьеру, а недавно стала мамой, впервые после родов дала интервью. Звезда не появилась в студии, однако вышла на связь в формате видеозвонка.

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Лишь недавно новоиспеченная мама начала показываться фанатам. Мария Яремчук появилась в эфире телеканала М1 и поделилась мыслями о материнстве.

В июле 31-летняя артистка подтвердила, что действительно стала мамой, хоть и не хотела это афишировать. Она обвинила в раскрытии конфиденциальной информации Черновицкий перинатальный центр, где прошли роды.

В блоге новоиспеченная мама общалась, почти не публикуя свежие фото. Только раз звезда сделала исключение. Одна из последних фотографий была сделана еще во время беременности Марии Яремчук.

В эфир она вышла в очках и с распущенными волосами, сидя во дворе.

"Вы же знаете, что невозможно войти в привычный темп на первых месяцах, когда ребенок только появился. Это совсем другая жизнь, но она, конечно, получила новое содержание. Это самая большая радость в жизни – дети", – поделилась певица.

Напомним, в начале мая сеть облетели видеодоказательства того, что Мария Яремчук ждет первенца. Исполнительницу давно не видели на людях. Последнее фото на ее странице было датировано июлем 2023 года, однако сейчас там нет ни одного кадра со звездой.

Об изменениях в личной жизни она не сообщала. В сети предполагали, что отцом сына может быть Александр Пономарев, ведь, как утверждали инсайдеры, их роман начался 8 лет назад и продолжается до сих пор. Впервые артист официально подтвердил это в 2016 году, а в 2018 певица бросила карьеру.

Однако сама исполнительница опровергла эти слухи и заверила, что отец ее сына – совсем другой мужчина. В новом интервью Мария Яремчук призналась, что петь не хочет, однако она будет развиваться в других направлениях.

Ранее OBOZ.UA писал, что сводный брат Марии Яремчук говорил об "отношениях" его сестры и Пономарева.

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